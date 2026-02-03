高雄市長前哨戰？美濃大峽谷案首偵結 綠批柯志恩「先作秀再翻車」

橋頭地檢署檢察官嚴維德至美濃區勘察遭盜挖情形。橋頭地檢署提供



高雄「美濃大峽谷」案首波偵結，檢方起訴地主呂啟田及高市議員前助理石麗君等12人，意外成為高雄市長選戰前哨；高市議員黃彥毓點名國民黨市長參選人柯志恩曾在案情未明前，與石麗君同框會勘、公開質疑市府，痛批柯「先作秀再翻車」，並質疑她的政治判斷力。

高雄市議員黃彥毓表示，司法結果證明，政治人物在案情尚未釐清前急著搶話語權，甚至與後來被認定涉案的人士同框，風險極高，也極不負責任；他直言，柯志恩當初高調下鄉會勘、對外指控，如今隨著案件偵結回頭檢視，只剩滿滿政治操作痕跡。

黃彥毓質疑，若連基本的事實查證、對象判斷都做不到，未來如何面對更複雜的市政治理與公共安全議題？他也點出，這並非柯志恩第一次在高雄公共議題上「先開砲、再翻車」，先前小港大坪頂瀝青暫置案，同樣在未釐清法令與程序前就指控違法，事後卻證實合法合規，甚至波及自家人，成為政壇笑話。

黃彥毓強調，今年柯志恩將代表國民黨角逐高雄市長，市民有權用更高標準檢視其政治判斷力與治理能力。高雄需要的是尊重司法、熟悉法令、謹慎處理公共議題的市長，而不是動輒帶著錯誤資訊下鄉作秀，把司法案件當成政治舞台。

黃彥毓認為，司法可以慢慢釐清事實，但政治人物的判斷力與誠信，市民每天都在看，高雄不需要一位屢屢「翻車」的市長候選人，更不該被一次又一次的烏龍爆料牽著走。

