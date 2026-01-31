高雄市長前哨戰 預算案掀戰火

有意角逐高雄市長的綠委賴瑞隆（前排左）、藍委柯志恩（前排右）1月31日出席高雄三鳳中街年貨祭揭幕儀式，雙方握手打招呼展現風度。（紀爰攝）

行政院總預算因朝野僵持未能進入審查程序，除藍綠白持續交鋒，1月31日成為藍綠高雄市長參選人及市長陳其邁當面舌戰的議題，火藥味濃厚。國民黨高市長參選人柯志恩強調，因行政院不執行立法院三讀通過的軍人加薪等福利制度，所以才用總預算方式制衡；藍委王鴻薇也痛批，是賴清德總統、行政院長卓榮泰無意協商。民進黨高市長參選人賴瑞隆則嗆柯志恩與國民黨快點審預算。

柯志恩昨上午赴國民黨高市黨部參加中常委投票，被問及總預算未審查問題，她回應，行政院不執行立院三讀通過的軍警消福利，立法院才以不審總預算的方式來制衡，只要行政院依法執行，她們就會開始審查總預算。

而柯志恩、賴瑞隆昨下午在高雄三鳳中街活動同台，賴瑞隆致詞時對著台下柯志恩直接開嗆，拜託柯跟國民黨支持高雄建設，趕快審查總預算，並提到《財劃法》對高雄也不公平，盼盡快通過行政院版本。柯則現場回擊，要做市長的人不會亂砍經費，請賴瑞隆不用擔心。為角逐高雄市長大位，2人活動場合互嗆，火藥味濃厚。

陳其邁則指出，總預算攸關各地重大建設發展，若藍白對預算有意見，應在審查時表達，不要找奇怪的理由，讓總預算無法審查，選民都很清楚這是在杯葛。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨表示，這屆立法院很混亂，預算未審查完成，反而通過給國民黨400億元黨產的年終獎金，還把立院助理薪資變成給立委的補助，可看出整個制度都已經被破壞。

藍委王鴻薇則痛批，在朝野對立氛圍下，賴清德與卓榮泰在立法院會期落幕後還發文譴責國會，這樣的態度根本不是想要協調、和諧的執政黨，民進黨政府一直喊說這些預算非常重要，卻又不肯協商，由此可知，真正擋預算的是民進黨政府。