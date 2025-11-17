高雄市長前哨戰？8噸垃圾掩月世界 綠營賴瑞隆、邱議瑩搶先表態拋修法

高雄知名景點「月世界」山坡被大量垃圾掩埋，市議員許采蓁現勘發現垃圾已堆至少4層樓高，惡臭難耐。高市議員許采蓁提供



高雄知名景點「月世界」遭大量垃圾傾倒，環保局已清運約8噸並加派人力加速清理。有意角逐2026高雄市長的綠營立委賴瑞隆、邱議瑩今（11/17）表態，拋出《廢清法》修法，要求「嚴查、重罰、揪凶」，賴主張強化刑責、可沒入犯罪工具，邱則強調公布犯嫌資料，「偷倒賺黑心錢就罰傾家蕩產」。

高雄燕巢區知名景點「月世界」遭人傾倒大量廢棄物垃圾，市議員許采蓁現勘後怒揭堆積達4層樓，現場飄散濃厚腐臭味；環保局已清除約8噸垃圾，並加派人力盡速完成，另經破袋檢查發現信件、藥袋、繳費單、訂購單等，初步確認垃圾來自台南，已調閱監視器追查可疑車輛，掌握特定清除業者，最高可開罰300萬元。

對此，賴瑞隆表示，月世界是高雄重要自然資產，卻遭惡質人士棄置來自台南等地區的廢棄物，破壞景觀與生態；他強調對非法傾倒「零容忍」，支持市府與環保局全力清運與追查，並要求警政署投入緝凶。

賴瑞隆進一步指出，將推動修法，大幅強化處罰，包括提高重大違法者罰金上限、授權沒入傾倒工具（車輛、機具與場地）、對主嫌與共犯全面依刑事責任究辦，「讓不肖業者真正付出代價」。

邱議瑩也在同日公開表態，痛批「偷倒垃圾賺黑心錢，必須罰到傾家蕩產」，她表示，環保局已動員13輛車到場清運、警方也正循線調查，強調高雄偏遠區域長期是高風險區，市府應依法從重裁罰，並主張查獲行為人後，應比照酒駕公開姓名與照片，並沒入犯案車輛等工具，以全面嚇阻。

兩位綠營重量級立委在同一天火力全開，接連主張修法、加重刑責，也讓外界解讀為明年高雄市長初選前哨戰的「環境政見競技場」已悄然展開。

