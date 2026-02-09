高雄市長前機要蔣宛庭 登記參選大岡山高市議員黨內初選

高雄市長陳其邁前機要蔣宛庭，9日正式登記高市議員民主進步黨黨內初選。（蔣宛庭提供／紀爰高雄傳真）

高雄市長陳其邁前機要蔣宛庭，9日正式登記高市議員民主進步黨黨內初選。（蔣宛庭提供／紀爰高雄傳真）

民國115年九合一選舉逼近，高市議員選戰競爭激烈，高雄市長陳其邁前機要蔣宛庭，9日正式登記高市議員民主進步黨黨內初選。蔣宛庭表示，自己是出身梓官、在橋頭成長的資深公共事務工作者，此次決定參選市議員，期盼能以更大的力量為地方爭取資源。

蔣宛庭表示，帶著對鄉土深厚的情感，以及累計12年的公共服務經驗，未來將持續關注社福資源，減輕三明治世代在育兒及長照上的壓力，打造跨世代宜居的生活環境，延續高雄的城市發展。

「我是梓官的子孫、橋頭的女兒，對家鄉有說不完的感情。」蔣宛庭出身梓官在地蔣姓家族，長輩遷至橋頭落地深根，因熱情且關懷公共事務的性格，讓她投入公眾服務，先後擔任陳政聞議員辦公室主任及陳其邁市長機要，12年來始終在第一線服務，也讓她得以走入鄰里、傾聽市民需求，更了解如何協助鄉親解決問題。

談及參選初衷，蔣宛庭說，理想的生活環境是長輩能在關懷據點安心交流，年輕父母可以放心將孩子送托，孩子放學後也能安全成長、自在互動，「我深信市民過得好，城市自然更美好。」未來將以行動回應期待，與市民攜手努力，讓高雄持續向前。

