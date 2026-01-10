即時中心／廖予瑄、黃彥翔報導

高雄市長助選第一人！民進黨立委沈伯洋今（10）日拍片，民調現身教學影片，除了向民眾宣傳接到初選民調對話時應如何應對，並大方表態，高喊「初選民調唯一支持高雄市長參選人、民進黨立委賴瑞隆！」

高雄市長初選即將開跑，各個候選人也加緊拉票進度，邀請多位立委為自己站台。其中，沈伯洋更是以「探員代號：PUMA」的身分，現身賴瑞隆的宣傳影片。

畫面中可以看到，沈伯洋穿著黑色「Taiwan」帽T，在深夜中來到位在高雄市街頭的某間辦公室內，執行著「秘密任務」；當他一踏進辦公室內，立刻被坐在電腦桌前的職員詢問其行動代號為何？而沈也立刻回答，「百工百業顧電話，團結高雄挺瑞隆」，職員聽到後，也滿意的點點頭。

快新聞／高雄市長助選第一人！PUMA執行「秘密任務」 沈伯洋高喊挺賴瑞隆

沈伯洋高喊支持賴瑞隆。（圖／賴瑞隆辦公室提供）





沈伯洋接著拿起辦公桌上的電話，開始告訴大家，高雄市長初選時間在1月12日到17日晚間6時到10時30分進行；若民眾接到民調電話，務必回覆「唯一支持賴瑞隆！」；並再約上20個親朋好友在下禮拜時顧好電話、顧好高雄，「唯一支持賴瑞隆。」





