高雄市長參選人賴瑞隆子在校打同學！校方驚曝被打的不只1人

民進黨立委賴瑞隆目前還在跟黨內同志競爭參選高雄市長的資格，就被爆出兒子在學校痛打女同學還恐嚇，賴瑞隆回應會全力配合校方調查，他兒子就讀的學校也還原整起事件的處理時間軸，受害者竟不只1人。

民進長立委賴瑞隆。（圖／翻攝賴瑞隆臉書）

該校對此表示，事發的確切日期是今年的10月16日，當時賴瑞隆的兒子跟女同學先是在學校跑道發生肢體衝突，2人互相攻擊，女同學自知打不過賴瑞隆的兒子，躲進廁所，賴生在外等候12分鐘，並在外叫囂恐嚇，學校於10月28日得知事件後通報，家長於11月26日提出霸凌調查。

校方指出，當事女同學向老師說，賴生罵他神經病，老師聯繫這名女同學母親時，她提到賴生也罵過女同學的哥哥，學校老師得知後隨即教育賴生不可用言語罵人，該名女同學的母親於11月26日提出霸凌調查，哥哥跟妹妹的部分分開調查共2案，時間到了12月2日，校方於晚上7點5分通報，賴生於體育課上故意踢了另位學生，傷到對方臉頰，其家長之後去驗傷發現有挫傷，身心也產生畏懼，醫院亦啟動社政通報，此案的家長未提出霸凌調查。

而賴瑞隆本人在今天晚間對此做出回應，表示「對於我的小孩在學校與同學發生的糾紛，作為家長的我也希望盡快還原事情的經過，我們會全力配合學校的後續工作」、「我的小孩在學校與同儕間發生摩擦，身為父親，我們會加強引導孩子尊重他人以及同理、負責的態度，希望孩子能更加成長」、「「另外，當各界在關心事件的同時，希望可以給予教育與輔導的空間，讓事情朝正向方向發展」。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

