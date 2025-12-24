高雄市長大選柯志恩出線 柯：全力以赴、贏得勝利

立委柯志恩（右）廿四日表示，她懷著無比感恩、也無比慎重的心情，接受徵召，成為明年高雄市長選舉的候選人。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

國民黨立委柯志恩廿四日表示，她懷著無比感恩、也無比慎重的心情，接受本黨徵召，成為明年高雄市長選舉的候選人。這不只是一份光榮的使命，更是一份必須全力以赴、贏得勝利的重責大任。

柯志恩指出，她參選，不是為了政黨對決，也不是為了延續任何人的路線。面對產業轉型、青年發展、長照照顧、城市治理，以及每一位高雄人的日常生活，唯有跨越政黨派系、放下標籤、放下對立，才能找出屬於高雄、也屬於大家的幸福方程式。

柯志恩強調，未來，她將以穩健務實的態度，持續傾聽市民的聲音；把每一分資源用在刀口上，把每一項政策落實到生活裡。讓年輕人看得到機會，讓長輩過得更安心，讓每一個家庭都能感受到城市進步的溫度。

柯志恩誓言，她永遠要把市民的生活放在第一位，讓青年留得下來、有未來；讓產業站得住、走得出去；讓長輩安心生活、孩子安心成長；讓每一位高雄人，都能以這座城市為榮，抬頭挺胸走向世界。

柯志恩提到，未來這場選戰，絕對不會輕鬆。民進黨必如過往動員所有資源、用盡一切手段宣傳打壓、無所不用其極的抹黑攻擊，然而，只要有更多高雄人力挺，她無畏無懼，會選擇最真誠的方式，面對市民、面對問題、面對檢驗。希望高雄市民給她改變高雄的機會，讓高雄更有尊嚴、更有實力、更有希望。

柯志恩感謝許多高雄市民給她的接納、鼓勵與建議。無論是支持或提醒，她都珍十分惜、也都放在心上。正是這些真實而熱切的聲音，讓她更加確信，只要方向正確、腳步穩健，明年市長選舉，她一定可以贏得勝選、創造光榮。

柯志恩重申，她不是因為自信而再度出發，而是因為選擇留下來、深耕打拚的責任感；她不是因為掌聲而站在這裡，而是因為願意接受選舉烈焰考驗的承擔與勇氣，她願意用行動證明，她有能力、有決心，必將成為帶領高雄蛻變與進步的新市長。