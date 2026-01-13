高雄市長對決賴瑞隆！ 柯志恩：跟新潮流的決戰

2026高雄市長對決，柯志恩將對上賴瑞隆。（圖：臉書）

民進黨高雄市長黨內初選今天（13日）揭曉結果，立委賴瑞隆以不到1%的些微差距脫穎而出，正式取得高雄市長參選門票。對此，國民黨立委、同時也是高雄市長參選人的柯志恩表示，結果並沒有出乎意料，除向賴瑞隆表達祝賀，也表示接下來就是她跟賴瑞隆之間的正面對決，甚至可以稱作是與新潮流之間的選戰。

柯志恩指出，這場選舉不只是兩位候選人之爭，更可視為她與民進黨新潮流體系的對決。她坦言對方掌握的政治與資源優勢相當龐大，但未來將以「以小博大」的策略應戰，重申自己會以人民當靠山，透過不同的政見與行動爭取認同，來一場君子之爭。

針對外界關心黨中央有沒有足夠資源可以幫忙打選戰，柯志恩坦言其實黨產被凍結後，大家已經很早都是靠候選人自己，不過也不是只有錢能辦事。也重申正如金錢可以買來短暫的物質享受，卻買不到健康、真愛與快樂。她相信高雄市民是台灣最具民主活力、也最有判斷力的一群人。