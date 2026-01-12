高雄市長挺誰？最新深綠區街頭民調結果驚人

2026高雄市長選舉備受關注，目前國民黨已提名立委柯志恩，民進黨則將在今（12）日晚間正式啟動黨內初選。而在近日，時常進行街頭民調的YouTube頻道「街頭有派對」，公布了在高雄市「前鎮區」進行的街頭市長民調，結果顯示，民進黨的支持度大勝國民黨，且在4位民進黨市長參選人中，立委許智傑和賴瑞隆獲最多支持。

民進黨2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長初選民調12日至17日進行，今天起進行民調抽籤，第一天由高雄打頭陣。參與民進黨嘉義縣長初選者包括立委蔡易餘、議員黃榮利；參加台南市長初選者，包括立委陳亭妃、林俊憲；參與高雄市長初選者，包括立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺。

「街頭有派對」昨天上傳最新一集《民意大對決》，當中前往高雄市前鎮區瑞興市場進行街頭民調投票，本次投票共有兩題，分別是：「您支持哪方當高雄市長」、「您支持民進黨派誰參選高雄市長」，共計收集到50份樣本，投票進行時間為去年12月29日。

在第一題「您支持哪方當高雄市長」中，民進黨獲得35票支持，國民黨則獲得15票支持，雙方差距懸殊。第二題「您支持民進黨派誰參選高雄市長」方面，4位民進黨參選人以許智傑最高，獲得11票；賴瑞隆次之，10票；第三名為邱議瑩，她獲得5票；至於林岱樺則以4票墊底。

調查單位：街頭有派對YouTube頻道

主持人：蔡宇傑

辦理時間：2025/12/29 09:30-12:00

抽樣方式：便利民調，高雄瑞興市場周遭，非隨機抽樣的街訪民眾

母體數：約230萬人（有投票權之高雄市公民）

樣本數：單集50位

誤差值：便利民調，並無誤差值之統計規範

經費來源：街頭有派對YouTube廣告收益

