高雄市長最新民調出爐！柯志恩橫掃陳其邁本命區 綠營只有「這個人」小勝2%

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

《TVBS新聞網》今(12/30)公布民進黨2026高雄市長初選最新民調，表態參選的4人若對決國民黨立委柯志恩，僅賴瑞隆勝出，依照支持度排名依序為賴瑞隆41%、許智傑38%、邱議瑩38%、林岱樺34%；而無論對決綠營任何一人，柯志恩的支持度皆在40%上下。

民進黨立委賴瑞隆(左)、國民黨立委柯志恩(右)，資料照

現任高雄市長陳其邁將在明年任滿2屆，民進黨高雄立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺表態爭取2026高雄市長提名，並將於明年1/12至1/17進行民調初選，黨內主辦的初選電視政見發表會則在本周六登場。

《TVBS新聞網》稍早公布由《TVBS民意調查中心》所做民進黨高雄市長初選最新民調，而民調時間為12/22至12/29，綠營 4人對決柯志恩的民調如下：

賴瑞隆41%柯志恩39%，賴贏2%

許智傑38%柯志恩41%，柯贏3%

邱議瑩38%柯志恩42%，柯贏4%

林岱樺34%柯志恩41%，柯贏7%

民調顯示，民進黨4人當中，僅賴瑞隆小贏柯志恩，其餘3人皆落後，但綠營4人的民調差距並不大，賴、許、邱等3人都在3%的誤差範圍內，最後一名的林岱樺與第一名的賴瑞隆差距也只有7%；至於柯志恩對上綠營4人，無論是誰，支持度大約都在40%上下，相對穩定。

本次調查是《TVBS民意調查中心》於12/22至12/29的晚間6點30分至晚間10點進行的調查，共接觸1236位20歲以上高雄市民，其中拒訪為238位，拒訪率為19.3%，最後成功訪問有效樣本998位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理，調查經費來源為《TVBS》。

