高雄市長最新民調出爐！柯志恩：賴瑞隆半個月前不是贏30幾趴？

2026高雄市長選戰備受矚目，最新民調顯示，民進黨立委賴瑞隆以43.9%的支持度領先國民黨立委柯志恩的32.3%，兩人相差11.6個百分點。不過，柯志恩今天（2日）表示，先前民進黨初選也採用山水民調，當時賴瑞隆贏她約30幾個百分點，怎麼過兩個禮拜，「突然之間只贏我11個百分點？」這點很值得觀察。

柯志恩。（圖／中天新聞）

新頭殼（Newtalk）公布最新高雄市長選戰民調，結果顯示，賴瑞隆以43.9%的支持度領先柯志恩的32.3%，兩人差距達11.6個百分點，另有23.8%受訪者無明確意見。

柯志恩表示，從過去到現在，所有的民調結果，我們都是表達尊重，未來一定會有不同的民調公司，做出不同的民調，我們也尊重。但這次新頭殼委託山水民調發布的結果，她發現一個有趣的現象，1月13日民進黨初選的時候，也採用山水民調，那時賴瑞隆贏她30幾個百分點，怎麼兩個禮拜的時間，突然之間只贏她11個百分點？這半個月以來，賴瑞隆的民調為何摔落這麼多，是發生了什麼事情呢？這點值得後續觀察。

賴瑞隆則說，各項民調數字，我們都會納入參考；各項不足的部分，我們也會進行檢討。現在，團結高雄各方力量、守住高雄，是我們最重要的工作。陳其邁市長有良好的政績，後續我們會全力推動各項工作，整合各方力量，希望能夠延續 高雄的進步發展。

賴瑞隆。（圖／中天新聞）

該民調由新頭殼委託山水民意研究股份有限公司執行的最新民調，於今年1月29日至30日執行，透過電腦輔助電話訪問系統（CATI）針對高雄市20歲以上民眾進行調查，共完成1,083份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差約正負2.98個百分點。

