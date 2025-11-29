即時中心／高睿鴻報導

現任高雄市長陳其邁將於2026年卸任，誰能接棒大位備受外界關注；民進黨之前敲定，「南2都」台南、高雄市長候選人，都將由初選定奪，綠營內部多人呼聲高，初選選情預計相當熱烈。高市幾位資深綠委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆等人，都傳出有意角逐，獲勝者可能將對決國民黨立委柯志恩。而媒體《上報》今（29）則公布最新民調，顯示綠營在高雄握有絕對優勢，上述4人無論派誰，支持率都贏柯志恩。

本份民調模擬綠營初選模式「對比式民調」，調查顯示，邱議瑩支持率暫居最高，支持率51.9%大幅領先柯志恩23.7％；賴瑞隆50.4%領先柯23.1%；許智傑50%領先柯23.7%；林岱樺43.3％領先柯志恩19.6％。《上報》進一步指，4位綠委不僅民調都贏柯志恩，且就連偏藍票倉第4選區（左營、楠梓），柯依舊陷入落後；而綠營優勢極大的第7選區（三民），柯的支持率更是低到只有13%至15%左右，選情相當堪憂。

廣告 廣告

據悉，有不少熟悉高雄選情及地方狀況的人士判斷，柯志恩選情走跌，可能與近期藍營強修《財劃法》、且綠營難度立委猛打此議題，效果已逐漸發酵有關。新版財劃法不斷挨批重北輕南、重東輕西、重離島輕本島等問題，賴瑞隆日前更強硬表示，南部人權益徹底遭漠視、犧牲；「南部人不是塑膠做的！也不是細漢！」，他憤怒地說，這兩次財劃法修法，對南台灣極不公平，台北市增加400多億、高雄卻實質損失200億，這種法案南部人絕不接受。

快新聞／高雄市長最新民調出爐！民進黨佔絕對優勢 柯志恩對比4人都慘敗

民進黨南部立委日前集結開記者會，表態大力反對財劃法修法。（資料照／民視新聞翻攝）

邱議瑩也點名柯志恩「跟著黨意走」、支持對高雄極度不公平的修惡版本；她呼籲，修法應回到公平分配、永續發展與六都平衡的原則。綠委徐富癸同樣怒批，要選高雄市長的柯志恩，其實同時也是屏東人，結果竟支持既對不起高雄、也侵奪屏東權益的法案，實在不可接受。

本次民調為《上報》委託《雨晴指標》公司進行，訪問地區為高雄市；抽樣方法採取分層比例隨機抽樣法，以中華電信高雄市電話住宅用戶為抽樣母體，依據比例樣本配置法分配區域樣本數，採分層比例隨機抽樣法選取住宅電話樣本。同時為了使原始未登錄的電話號碼也有機會被抽出，將同時採後二碼隨機的方式抽取電話樣本；訪問對象為調查區域內年滿20歲以上之成年民眾。

本次民調訪問日期為2025年11月24日至26日；有效樣本為1074 份；抽樣誤差在95％的信心水準下，約正負3個百分點。

快新聞／高雄市長最新民調出爐！民進黨佔絕對優勢 柯志恩對比4人都慘敗

民進黨立委賴瑞隆日前拍攝首部形象影片，彰顯承擔高雄未來的決心。（資料照／民視新聞翻攝）

原文出處：快新聞／高雄市長最新民調出爐！民進黨佔絕對優勢 柯志恩對比4人都慘敗

更多民視新聞報導

楊瓊瓔參戰！稱盧媽8年政績優秀 鄭麗文：台中KMT要提最強人選

為何不開除徐春鶯？黃國昌又嗆總統 辯稱「民眾黨對案件毫無所知」

許智傑、邱議瑩回應！高雄綠營初選民調曝光 排名竟是？

