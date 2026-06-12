高雄市長最新民調出爐！賴瑞隆贏柯志恩 「2族群」成影響選情槓桿

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2026高雄市長選情最新調查結果顯示，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆以支持度46.2%、當選看好度53.6%領先國民黨的柯志恩，並受惠於高雄市長陳其邁76.2%施政滿意度及綠營基本盤優勢。但調查也發現20至39歲族群對賴瑞隆的支持明顯低於整體平均，且中間選民尚未進入選戰、民眾黨支持者仍可能成為影響選情的槓桿，柯志恩並非毫無機會，部分地區已出現柯領先現象。

台灣國策智庫今日發布最新高雄市長民調，認為柯志恩並非沒有機會贏得選戰。（圖取自柯志恩臉書）

台灣國策智庫民調中心12日公布最新民調，賴瑞隆在市長支持度以46.2%領先柯志恩的28.4%，差距達17.8個百分點；在當選看好度方面，更以53.6%大幅領先柯志恩的25.3%，顯示其不僅擁有較高支持度，也獲得較多選民看好。

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至於陳其邁施政滿意度高達76.2%，形成明顯的「執政延續效應」，有助民進黨候選人承接執政成果與施政紅利。在個人評價方面，賴瑞隆欣賞度44.8%、不欣賞26.1%，呈現正向評價；柯志恩欣賞度35.2%、不欣賞38.6%，則呈現負向評價。此外，賴瑞隆立委表現滿意度48.0%，亦高於柯志恩的32.4%。

台灣國策智庫指出，不過賴瑞隆仍面臨兩大挑戰：一是如何擺脫「接班人」形象，建立個人領導品牌；二是回應青年低薪、房價上漲及區域發展不均等民生問題。未來若能讓市民感受到產業轉型帶來的實質利益，將有助於進一步鞏固其領先優勢。

陳其邁施政滿意度高達76.2%，形成明顯的「執政延續效應」。（圖取自賴瑞隆臉書）

台灣國策智庫進一步指出，這份民調值得留意的發現之一，是20至39歲族群對賴瑞隆的支持明顯低於整體平均。20至29歲支持賴41.8%，30至39歲至39.4%。這表示民進黨雖然在高雄整體優勢穩固，但世代結構仍有某種裂縫。建議賴陣營應強化青年住宅、薪資與產業升級等議題；否則年輕選民可能成為未來最先流失的一群人。

此外，台灣國策智庫發現，中間選民尚未進入選戰、民眾黨支持者仍可能成為影響選情的槓桿。在無政黨傾向選民中，高達59.6%表示「無法選出任一人」。這透露出一個重要訊息：目前看到的領先格局，很大程度反映的是政黨基本盤，而非真正的選戰動員結果，包含兩大黨重要政治人物，如前立法院長王金平、立法院長韓國瑜、前總統蔡英文等尚未全面加持。換句話說，高雄市長選舉其實尚未正式開始，大量中間選民仍在觀望。如果未來出現重大事件、辯論表現或政策爭議，仍可能影響最終得票差距。建議雙方未來應將資源投入中間選民經營，而非只進行同溫層動員。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆。（圖取自賴瑞隆臉書）

台灣國策智庫觀察，有趣的數據出現在民眾黨支持者。雖然75.5%傾向支持柯志恩，但有43.8%認為賴瑞隆最終會當選，與認為柯志恩會當選的43.9%幾乎完全相同。這種現象反映出典型的心理矛盾：「我支持柯，但我覺得賴會贏。」在政治學上，這是棄保效應產生的前兆。不過，柯志恩並非毫無機會，現已浮現特定支持者輪廓，從年齡、教育與區域交叉分析來看，柯志恩的支持者輪廓相當明確：主要集中於中壯年、技職教育背景，以及部分外圍行政區選民。專科學歷族群中，賴瑞隆39.6%，柯志恩38.2%，幾乎平手；部分地區如林園、燕巢、苓雅甚至出現柯領先現象。這表示柯並非沒有市場，而是市場相對集中。關鍵問題在於這些支持力量尚不足以形成全市性的競爭優勢。建議柯陣營應優先聚焦特定族群與區域進行突破。

此次民調為新台灣國策智庫於115年6月9日至10日執行，有效樣本為1094人，戶籍於高雄市，且年滿20歲一般民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負2.96個百分點之內。

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