高雄市長最新民調出爐 賴瑞隆46.2％領先柯志恩28.4％

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新台灣國策智庫民調公布最新高雄市長民調，民進黨參選人賴瑞隆支持度為46.2％，領先國民黨參選人柯志恩28.4％。（合成圖片／鄒保祥、林煒凱攝）

新台灣國策智庫民調中心今天（12日）上午公布最新高雄市長選情民調，結果顯示，在支持度方面，民進黨參選人賴瑞隆46.2％、國民黨參選人柯志恩為28.4％，雙方差距達17.8個百分點；此外，在當選看好度方面，賴瑞隆以53.6％大幅領先柯志恩的25.3％，反映多數市民普遍看好其勝選機會。

民調顯示，支持賴瑞隆的高雄市選民有46.2%，支持柯志恩的則有28.4%，另有25.4%受訪民眾尚未表態。

進一步交叉分析發現，支持賴瑞隆者，以第五選區、40歲以上、教育程度為初中或國中、政黨傾向為民進黨的比例較高；另一方面，支持柯志恩者，以第八選區、20至39歲、教育程度為專科、 政黨傾向為國民黨或台灣民眾黨的比例較高。

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在當選看好度方面，賴瑞隆獲得53.6%，柯志恩獲25.3%，另有21.1%並未表態。

進一步交叉分析發現，看好賴瑞隆者，以第五選區、40歲以上、教育程度為初中或國中、政黨傾向為民進黨的比例較高；而看好柯志恩者，以第四選區、20至39歲、教育程度為專科、 政黨傾向為國民黨的比例較高。

在欣賞度方面，賴瑞隆的欣賞度44.8%高於26.1%不欣賞度，柯志恩的欣賞度35.2%低於38.6%不欣賞度。

民調顯示，政治表現滿意度部分，賴瑞隆滿意度48.0％、不滿意度20.9％；柯志恩滿意度32.4％、不滿意度36.3％。此外，現任高雄市長陳其邁施政滿意度高達76.2％，顯示市民對市政發展成果普遍持正面評價，也形成明顯的「執政延續效應」。

民調指出，從政黨認同來看，民進黨支持度45.7％，高於國民黨15.5％及民眾黨7.9％。不過，仍有超過兩成選民尚未表態，顯示選情尚未完全定型，中間選民與年輕族群仍將是左右最終結果的重要關鍵。

這份民調於6月9日至10日進行，共完成1094份有效樣本，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.96個百分點。訪問地區為戶籍於高雄市，且年滿20歲的一般民眾。調查方法是母體清冊為中華電信市內號碼簿，抽出的號碼再尾數兩位數隨機撥出，以分層比例隨機抽樣法進行調查。加權方法為依內政部最新人口資料，針對戶籍地、性別、年齡、教育程度採用多重反覆加權。



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