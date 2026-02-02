高雄市長最新民調曝光！賴瑞隆43.9%大勝柯志恩32.3% 差距拉至雙位數

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

2026高雄市長最新民調今(2/2)出爐，民進黨高雄市長擬參選人、立委賴瑞隆對決國民黨高雄市長擬參選人、立委柯志恩，賴瑞隆以43.9%支持度，贏過柯志恩32.3%，大勝11.6%。

《新頭殼》上午公布高雄市長最新民調，在本次調查中，高雄人傾向支持民進黨的比例為42.7%，國民黨為21.4%，泛綠者居46.5%，泛藍者佔24%，中間選民為20.9%。

本次民調結果，賴瑞隆獲得43.9%，贏過柯志恩32.3%。進一步分析，在高雄8個立委選區中，賴瑞隆在第3選區(左營楠梓)的支持度最高，達到51.5%，柯志恩在第7選區(鳳山)支持度最高，有43.6%。

2026高雄市長選情民調由《新頭殼》委託山水民意研究股份有限公司於1/29至1/30執行，受訪者為高雄市20歲以上的民眾。透過CATI電訪系統進行電話訪問。以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼，共完成1083份有效樣本，在95％的信心水準下，抽樣誤差約±2.98個百分點。加權方式：依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層加權，以符合母體結構。

