高雄市長最新民調邱議瑩暫居領先 林岱樺：做不到萬人造勢就做假民調造勢

民進黨高雄立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺表態爭取2026民進黨高雄市長提名，《上報》近日發布市長初選最新民調，邱議瑩以51.9%微幅領先。對此，林岱樺今(11/30)反諷，接下來一定有很多看衰的民調，因為他們沒有辦法有萬人造勢大會，只能花錢做民調來造勢，她還批評，人民早已厭倦做假民調，帶風向也該適可而止。

民進黨高雄立委林岱樺(左起)、賴瑞隆、邱議瑩、許智傑，資料照，許詠晴攝

《上報》委託《雨晴指標》在11/24至11/26進行民調，顯示綠營4人對決國民黨立委柯志恩，結果如下：

邱議瑩51.9% 柯志恩23.7%

賴瑞隆50.4% 柯志恩23.1%

許智傑50% 柯志恩23.7%

林岱樺43.3% 柯志恩19.6%

林岱樺在本月初時於高雄岡山舉辦造勢晚會，號稱3萬人到場，而針對《上報》最新民調，林岱樺稍早回應，接下來一定有很多看衰的民調，因為他們沒有辦法有萬人造勢大會，只能花錢做民調來造勢。

林岱樺說，民心向背，從岡山到旗山，人民要的是衝破派系，人民作主，這已經無法擋的趨勢，舊政客要覺悟，舊政治、做假民調，政客樂此不疲，人民早就厭倦。

林岱樺表示，如果要做民調當造勢工具，我們都尊重，但低估對手就犯了戰略上致命的錯誤，要做民調帶風向也應該要適可而止。

