高雄市長最新民調 不受兒疑涉霸凌影響！賴瑞隆處領先地位

民進黨高雄市長初選最後階段，根據媒體公布最新民調，近日遭爆兒疑涉校園霸凌的綠委賴瑞隆不受影響，民調仍領跑其他有意參選的綠委邱議瑩、許智傑以及林岱樺。該份民調中，4綠委與國民黨立委柯志恩的對決中都獲勝，不過在樣本數超過5成綠營支持者下，每個綠委得到的支持度都沒有過半。

民進黨立委賴瑞隆。（圖／賴瑞隆辦公室）

根據《Newtalk新聞網》釋出最新高雄市長民調，民進黨黨內互比方面，賴瑞隆以25.9%的支持度位居第一，林岱樺獲得20.3%支持居次，邱議瑩取得18.6%支持，許智傑則有12.5%支持度，另有22.6%受訪者未表態。

高雄市長人選民調。（圖／ Newtalk新聞網 ）

拿4名綠委分別與柯志恩對決的組合中，民進黨4位立委均取得領先。賴瑞隆以49.5%對29.7%大幅領先柯志恩，邱議瑩以48.3%對29.9%勝出，許智傑以47.1%對29.3%領先，林岱樺則以43.2%對29.2%勝過柯志恩。

該份民調泛綠支持者有53.1%。（圖／ Newtalk新聞網 ）

雖然民調中4綠委在對比式民調都勝過柯志恩；最高的賴瑞隆得到49.5%、最低的林岱樺有43.2%，但是該份民調的政黨傾向有53.1%支持泛綠，代表這四名綠委，都沒有辦法吸引非同溫層的支持者。

此份民調為Newtalk新聞網委託山水民意研究股份有限公司調查，訪問地區是高雄市，訪問對象是設籍訪問地區20歲以上的成年人，抽樣方法以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構，採分層隨機抽樣方式，訪問日期是12月25日至26日，有效樣本共1079人，抽樣誤差在95%的信賴水準下，約正負2.98個百分點，加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡加權，以符合母體結構。

