高雄市長最新民調！柯志恩若對決「這人」輸最慘 本人出面回應了

現任高雄市長陳其邁將於2026年卸任，誰能接棒備受關注；民進黨方面，預計將憑初選定奪候選人，選情預計相當熱烈，高市幾位資深綠委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆等人，都傳出有意角逐，獲勝者可能將對決國民黨立委柯志恩。媒體《Newtalk新頭殼》今（30）則公布最新民調，顯示綠營在高雄握有絕對優勢，上述4人無論派誰，支持率都贏柯志恩；其中，賴瑞隆更高居第一。對此，本人也迅速給出回應。

本份民調模擬了綠營初選模式「對比式民調」，調查顯示，賴瑞隆支持率暫居最高，支持率49.5%大幅領先柯志恩29.7％；邱議瑩48.3%領先柯29.9%；許智傑47.1%領先柯29.3%；林岱樺43.2％領先柯志恩29.2％。

另一方面，如果改看黨內互比式民調，賴瑞隆支持率25.9%仍暫居領先、林岱樺20.3%、邱議瑩18.6%、許智傑12.5%；不過，若只看表態支持綠營的受訪者，則是其中37.2%支持賴瑞隆、27.1%力挺邱議瑩、14.1%支持許智傑、10.1%挺林岱樺。

民進黨立委賴瑞隆。（圖／賴瑞隆國會辦公室提供）

對於此份調查結果，賴瑞隆直言說，所有的民調數字，自己都會參考；但無論如何，都會持續用「10年市府、10年國會」的經驗，爭取高雄市民支持。他提到，之後會繼續用站路口、掃市場、車隊掃街等方式勤走地方，努力爭取更多市民認同；賴瑞隆自己則希望，能夠延續高雄的光榮、讓高雄持續進步發展，「這是我們努力的目標」。

另，由於民進黨將於1月中公布初選民調，賴瑞隆也直言說：「我們在最後14天會全力以赴，繼續爭取高雄市民支持」。

此民調由山水民意研究股份有限公司調查，訪問地區為高雄市、對象是設籍地區20歲以上成年人；抽樣方法以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構，採分層隨機抽樣方式，訪問日期是12月25日至26日，有效樣本共1079人，抽樣誤差在95%的信水準下，約正負2.98個百分點。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡加權，以符合母體結構。

