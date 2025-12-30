高雄市長最新民調！民進黨4大選將「完勝柯志恩」 黨內互比這人最強

《Newtalk新聞網站》委託山水民意研究股份有限公司於今（30）日公布2026高雄市長選舉最新民調，結果顯示民進黨立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑與林岱樺等4位潛在參選人，在與國民黨立委柯志恩的對決中全數勝出。在民進黨黨內初選政見發表會即將於明（2026）年1月3日舉行前夕，調查數據指出賴瑞隆在黨內互比與對手對比的支持度「皆維持領先地位」，更是綠營4將中唯一在「中間選民」區塊贏過柯志恩的人選。

根據這份於12月25日至26日進行的調查結果，在民進黨黨內互比方面，賴瑞隆以25.9%的支持度居冠，其次為林岱樺的20.3%、邱議瑩的18.6%，許智傑則獲得12.5%支持，另有22.6%的受訪者未選出人選。數據顯示，賴瑞隆目前在高雄的綠營支持群眾中擁有較高的凝聚力，互比優勢相對明顯。

民進黨立委賴瑞隆在黨內互比維持領先。（山水民意研究公司提供）

在與國民黨柯志恩的藍綠對決組合中，民進黨4位戰將均取得領先優勢。賴瑞隆以49.5%對29.7%大幅領先柯志恩；邱議瑩以48.3%對29.9%勝出；許智傑以47.1%對29.3%領先；林岱樺則以43.2%對29.2%勝過柯志恩。顯示在高雄市綠大於藍的選民結構下，民進黨支持者歸隊意願高，4人皆能守住基本盤贏過對手。

針對賴瑞隆近期因家中8歲孩童涉及校園衝突事件引發社會關注，雖然該事件最終釐清屬於孩童間衝突而非霸凌，但外界一度關注是否衝擊選情。根據民調分析，賴瑞隆長期的領先結構並未受此事件影響，支持度相對穩定；本次民調執行時間點雖在事件澄清前，但數據顯示其選情未受顯著波動。

4名綠營潛在參選人均勝過國民黨立委柯志恩。（山水民意研究公司提供）

進一步交叉分析政黨傾向，本次調查中泛綠陣營占53.1%、泛藍占20.4%、中間選民占22.0%。在爭取關鍵的中間選民支持度方面，賴瑞隆是綠營四人中唯一勝過柯志恩的人選，以24.1%領先柯志恩的21.6%。其餘三人在此區塊皆落後對手：林岱樺對柯志恩為20.6%比23.2%、許智傑對柯志恩為20.3%比22.2%、邱議瑩對柯志恩則為21.7%比24.7%。專家分析，距離2026年選舉仍有一段時間，中間選民的動向將是未來勝負關鍵，這一點對選舉結果恐有重要影響。

本次調查由《Newtalk新聞網站》委託山水民意研究股份有限公司執行，訪問地區為高雄市，訪問對象為設籍該地區20歲以上成年人。調查時間為2025年12月25日至12月26日，採分層隨機抽樣方式進行住宅電話訪問，有效樣本共1,079人，在95%信心水準下，抽樣誤差約正負2.98個百分點，並依內政部人口統計資料進行地區、性別、年齡加權，以符合母體結構。

