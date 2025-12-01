高雄市長最新民調！綠營4戰將僅「他」能贏 柯志恩回應了

T台高雄市長民調，柯志恩落後賴瑞隆2個百分點。資料照 李政龍攝



針對《TVBS民調中心》今（1）日最新高雄市長民調顯示，民進黨若派出賴瑞隆對決柯志恩，賴42%小幅領先柯的40%，兩人差距僅2個百分點；許智傑、邱議瑩、林岱樺則落後柯志恩7至10個百分點。對此，柯志恩回應，將持續與地方溝通、補強，並以此民調作為參考。

《TVBS民調中心》最新高雄市長民調顯示，若賴瑞隆對決柯志恩，賴支持度為42% ，較今年九月略升 1 個百分點，柯支持度40% ，略減1個百分點。若民進黨許智傑對決國民黨柯志恩，柯支持度42% ，許支持度35%、落後柯7個百分點；若民進黨邱議瑩對決國民黨柯志恩，柯支持度43% ，邱支持度35%、落後柯8個百分點；若民進黨林岱樺對決柯志恩，柯支持度40%，林支持度30%、落後柯10個百分點。

柯志恩下午透過國會群組錄影回應，合理民調都將做為參考，T台民調與她觀察的趨勢相近，且這份民調長期追蹤，也可以與上次民調作為對比，她將針對細項加強與民眾溝通，希望贏得更多民眾認同。

