高雄市長最新民調！賴瑞隆支持度超前柯志恩17.8個百分點 看好度也領先
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導
新台灣國策智庫民調中心今（12）日公布最新2026高雄市長選情調查結果，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆以46.2%支持度領先國民黨參選人柯志恩的28.4%，差距達17.8個百分點；在當選看好度方面，賴瑞隆則以53.6%領先柯志恩的25.3%。
另外，根據民調結果，高雄市長陳其邁施政滿意度達76.2%，形成明顯的執政延續效應，有助民進黨候選人承接執政成果。在個人評價方面，賴瑞隆欣賞度為44.8%，不欣賞度26.1%；柯志恩欣賞度35.2%，不欣賞度38.6%。此外，賴瑞隆立委表現滿意度48.0%，高於柯志恩的32.4%。
政黨認同部分，民進黨以45.7%居首，國民黨為15.5%。學者指出，雖然柯志恩獲得部分民眾黨支持者支持，但整體規模有限，仍難以彌補藍綠基本盤差距。
學者分析指出，賴瑞隆的優勢在於承接陳其邁執政成果與高雄近年產業轉型成果，包括台積電進駐、半導體產業鏈南移、亞洲新灣區建設、捷運黃線推動及演唱會經濟等發展。未來競選主軸可能聚焦於「延續改革、深化轉型」，持續推動科技產業聚落、智慧城市及重大交通建設，並透過產業升級創造就業機會。
不過，學者也認為，賴瑞隆仍須面對建立個人領導品牌，以及回應青年低薪、房價上漲及區域發展不均等民生議題的挑戰。
至於柯志恩方面，學者指出，其學者背景及長期關注教育、青年與公共治理議題所建立的專業形象，在高學歷、中產階級及部分年輕選民間具一定吸引力。未來政策主軸可能聚焦青年低薪、人才外流、居住正義、房價壓力、交通治理及城鄉均衡發展等議題。
學者認為，柯志恩若要擴大支持基礎，關鍵在於提出具體且具說服力的治理方案，並將政策論述轉化為基層動員能量。然而，高雄長期偏綠的政治結構，以及藍營組織動員相對弱勢，仍是其主要挑戰。
民調也顯示，目前仍有25.4%選民尚未決定支持對象，另有21.1%選民對當選看好度未表態。分析指出，中間選民及無政黨傾向選民的觀望比例偏高，顯示選情仍存在變數。
學者分析指出，目前高雄選戰呈現「綠營領先、藍營追趕、中間選民決勝負」態勢，未來勝負關鍵將取決於未表態選民流向及候選人提出的城市發展願景。
學者表示，未來選戰焦點將圍繞科技產業成果共享、青年就業與薪資成長、居住正義、高齡照護、智慧城市建設、淨零轉型及提升高雄國際競爭力等議題展開。2026高雄市長選舉不僅是藍綠競爭，更是「延續改革、深化轉型」與「治理革新、民生優先」兩種城市發展路線的競爭。
分析認為，賴瑞隆目前仍掌握結構性優勢，但柯志恩若能有效將民生議題轉化為選票動能，仍有機會縮小差距。最終結果將取決於未表態選民的選擇，以及候選人能否提出更具前瞻性與可行性的城市治理藍圖。
學者指出，高雄未來10年將面臨產業重組、人工智慧發展、淨零轉型、高齡化及國際城市競爭等挑戰。選民最終選擇的不只是下一任市長，更是在決定高雄未來10年的城市定位、產業布局與發展方向。
照片來源：賴瑞隆團隊
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