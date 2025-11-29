高雄市長最新民調！這三人支持度相當 邱議瑩超車領先柯志恩最多

民進黨高雄市長初選最新民調，綠委邱議瑩超車領先，且大幅領銜藍營參選人柯志恩。 圖：上報提供

[Newtalk新聞] 民進黨高雄市長初選將於明年1月登場，競爭者包括邱議瑩、林岱樺、許智傑與賴瑞隆四人。根據《上報》今（29）日公布的最新民調，邱議瑩不僅在四人中奪下最高支持度，更在與國民黨可能對手柯志恩的對比式民調中展現最強領先幅度，被視為目前綠營「最強出線人選」。

本次民調由《上報》委託《雨晴指標》於11月24日至26日進行，採民進黨初選慣用的對比式民調。在邱議瑩／柯志恩對戰情境中，邱以51.9%支持度居冠，遙遙領先柯志恩的23.7%，未表態者為24.5%。其他三名候選人分別為：賴瑞隆50.4%比23.1%、許智傑50%比23.7%、林岱樺43.3%比19.6%。

就領先幅度觀察，邱議瑩以28.2個百分點差距拉出最大戰果；賴瑞隆、許智傑分別以27.3、26.3個百分點緊追；林岱樺也有23.7個百分點領先。四位綠營參選人全數大幅領先柯志恩，但邱議瑩的領先幅度最突出。

從政黨支持者交叉分析更可看出差異：邱議瑩獲得84.1%民進黨支持者肯定，為四人最高，其餘依序為許智傑80.9%、賴瑞隆79.1%、林岱樺64%。柯志恩在綠營支持者中皆僅獲5%至8%不等。

值得注意的是，一向被視為藍營基本盤的高雄第四選區（左營、楠梓），在對比式民調中仍呈現柯志恩全面落後；而民進黨鐵票區第七選區（三民），柯的支持度更僅約13%至15%。分析指出，近期財劃法爭議使國民黨在高雄選情受挫，成為柯志恩支持度低迷的主因之一。

本次調查針對高雄市20歲以上成人進行，採中華電信住宅電話分層比例隨機抽樣，同時加入後二碼隨機方式，以提高未登錄電話被抽中的機率。有效樣本共1,074份，在95%信心水準下，抽樣誤差約±3.0個百分點。

