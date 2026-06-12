高雄市長民調出爐！賴瑞隆46.2%領先柯志恩28.4% 學者：關鍵仍在中間選民

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[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

距離2026地方選舉不到半年，新台灣國策智庫今（12）日公布最新民調結果。調查顯示，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆以46.2%支持度領先，國民黨參選人柯志恩則獲得28.4%支持，雙方差距達17.8個百分點，另有25.4%選民尚未決定支持對象。

賴瑞隆以46.2%支持度領先，柯志恩則獲得28.4%支持，雙方差距達17.8個百分點。（圖／賴瑞隆、柯志恩臉書）

除了支持度之外，民調也調查選民對當選可能性的看法。在「看好誰當選高雄市長」部分，53.6%受訪者看好賴瑞隆勝出，柯志恩則為25.3%，兩人相差28.3個百分點；另有21.1%民眾未表態，顯示賴瑞隆在選民預期心理上同樣占有優勢。

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個人評價方面，賴瑞隆在欣賞度與立委表現滿意度皆呈現正向評價。調查顯示，44.8%受訪者表示欣賞賴瑞隆，高於26.1%的不欣賞比例；其立委表現滿意度則為48%，不滿意度20.9%。相較之下，柯志恩的欣賞度為35.2%，低於38.6%的不欣賞比例；立委表現滿意度32.4%，也低於36.3%的不滿意度。

地域政策研究學者陳文甲教授分析，雖然目前民調顯示賴瑞隆維持領先，但仍有超過兩成選民尚未表態支持和看好，尤其無政黨傾向及中間選民仍有相當比例處於觀望狀態，顯示選情尚未完全定案。未來選戰能否爭取中間選民支持，將成為左右勝負的重要關鍵。

陳文甲指出，科技產業發展、青年就業與薪資成長、居住正義、高齡照護、智慧城市及淨零轉型等議題，將是未來選民檢驗候選人的重要指標，符合市民需求和願景的路線更有機會獲得中間選民的支持。

國立台灣師範大學教授曾冠球則有不同看法，他認為目前賴瑞隆在支持度與當選看好度上的領先幅度已超出抽樣誤差範圍，選戰焦點將逐漸轉向柯志恩如何突破基本盤、擴大跨黨派與跨世代支持，以縮小雙方差距。

此份「高雄市長選情評估民意調查」，經費來源為財團法人凱達格蘭基金會，於115年06月09日-06月10日，晚上6點至9點進行調查；調查對象為戶籍在高雄市，年滿20歲的一般民眾，共完成1,094份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.96個百分點。採市話調查方法，母體清冊為中華電信市內號碼簿，抽出的號碼再尾數兩位數隨機撥出，以分層比例隨機抽樣法進行調查，並依內政部最新人口資料，對戶籍地、性別、年齡、教育程度進行多重反覆加權。

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