高雄市長民調柯志恩領先賴瑞隆...苦苓6點分析賴敗因：綠應有危機意識「別重蹈林右昌、鄭文燦前車之鑒」

媒體近日發布高雄市長最新民調，藍委柯志恩以44%支持度暫時領先綠委賴瑞隆的37.7％。作家苦苓今（20）日以六點分析賴瑞隆為何會輸，並期盼民進黨有危機意識，高雄市長陳其邁能發揮「餘䕃」，否則賴可能重蹈林右昌和鄭文燦的前車之鑒。

「賴瑞隆輸在哪裡？」苦苓今日在臉書發文分析六點，包含缺乏全國性知名度、缺乏個人領袖魅力、缺乏媒體關注力、缺乏創造話題能力、缺乏派系整合能力、缺乏激發熱情動力。

苦苓指出，若不是民進黨自己的民調「硬生生」贏了另外兩家民調公司那麼多，賴瑞隆根本不可能在初選中「險勝」。

苦苓表示，正如他先前所說，被呼籲「在家等電話民調」的選民多半偏綠，就算碰上藍白選民接電話，也可能故意「灌票」給賴瑞隆這種不被看好的候選人，「果然現在一翻兩瞪眼，柯志恩的民調已經領先，而選戰還沒有正式開打。」

苦苓盼望民進黨能有危機意識，盼望新潮流能夠放低身段，盼望陳其邁能夠發揮「餘䕃」，否則他也可能重蹈林右昌和鄭文燦的前車之鑒：「你做得再好，但不能順利交班自己人，那不就只好讓別人收割成果？」

苦苓最後說，不管民進黨能多贏幾個縣，只要六都再多丟掉一都，都算是慘敗！這絕不能輸的一戰還有時間，希望賴瑞隆能認真面對自己的弱點，能夠令人耳目一新、聲勢大振、不負期待，獲得最後的勝利。

