高雄市長民調第二是許智傑？本人回應：連陳其邁都知道我不是塑膠

民進黨立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺表態爭取明年代表民進黨參選高雄市長，近日傳出市長初選地下賭盤曝光，賴、邱領先。高雄市長陳其邁昨(11/8)表示，許智傑也不錯，別把他當塑膠。

高雄市長初選／林岱樺、賴瑞隆、許智傑、邱議瑩（許詠晴攝）

對此，許智傑今日回應，多份較有公信力的民調公司顯示，自己都是第二名，且在誤差範圍內。陳其邁知道小金剛是鋼鐵做的，不是塑膠，來自基層組織的市民力量，這是自己最大的優勢。

近日傳出高雄市長地下賭盤開盤，其中領先者依序為賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺。其中賴邱差距1.7%。昨日陳其邁出席彌陀虱目魚文化節時表示，幾位都是君子之爭，差距非常小，許智傑也不錯，不要把他當塑膠。

許智傑說，要謝謝陳其邁的肯定，確實多份比較有公信力的民調公司顯示，自己都是第二且在誤差範圍內。陳其邁知道小金剛是鋼鐵做的，不是塑膠，來自基層組織的市民力量，這是自己最大的優勢。

許智傑表示，這兩個月自己會繼續衝刺，再加上南高屏大生活圈的遠見和行動力，最後代表民進黨，團結大家，一起獲得最後勝利。

