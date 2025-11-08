高雄市長民調變了！賴瑞隆、邱議瑩、許智傑反應曝光

民進黨高雄市長選戰，有意參選的綠委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺與許智傑競爭白熱化，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調顯示，綠營不管派誰都贏藍委柯志恩，而目前民調呈現「賴邱之爭」。對此結果，許智傑、邱議瑩和賴瑞隆都給出回應。

民進黨高雄市長選戰，有意參選的綠委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺與許智傑競爭白熱化。（圖取自邱議瑩臉書）

網路媒體《上報》7日報導，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調顯示，賴瑞隆以47.7%的支持度，贏過柯志恩的33.0%，有19.3%未表態；邱議瑩以46.0%贏過柯志恩的32.8%，未表態者則有21.2%；許智傑41.2%贏過柯志恩的36.0%，22.8%未表態；林岱樺39.1%贏過柯志恩的30.3%，未表態率為30.7%。值得注意的是，賴瑞隆與邱議瑩兩人差距只有1.7個百分點。

廣告 廣告

對此結果，許智傑今天（8日）表示，近兩個月來，不論是比較知名的民調公司還是內參民調，他都保持第二且差距在誤差範圍內，雖然自己大步的起步最晚，但上升最快，最後兩個月他會持續推出南高屏大生活圈的遠見政策以及最重視且勤跑基層的行動，最後代表民進黨，並和大家一起團結，一起努力，一起勝利。

邱議瑩、許智傑和賴瑞隆8日針對民調結果回應。（圖取自賴瑞隆臉書）

而邱議瑩則表示，民調的數字都是參考喔，那其實她們也會根據這個數字，來做很多策略上的調整，所以她想每一個參選的同志在這一段期間，在正式初選之前，都還是會努力的往前，那不管現在自己的民調是領先柯志恩多少，或者是小輸給賴瑞隆多少，她想都是激勵更加努力往前的一個動力，所以她會持續的努力，奮力的達到最後的終點，贏得最後的勝利。

賴瑞隆強調，對於最新民調表示，感謝高雄鄉親長期以來的支持與鼓勵。未來，將持續努力以穩健的步伐推動城市建設與地方發展，讓高雄成為更宜居家園、更有競爭力的城市；「延續高雄的榮耀，讓高雄更好」，是不變的目標。

延伸閱讀

連again都拼錯？沈伯洋大出包 網酸爆：這怎能當美國間諜啦

中信銀凌晨交易異常！用戶反映「ATM沒吐錢、無法刷卡」

台積電年度運動會 魏哲家證實：張忠謀身體不適缺席