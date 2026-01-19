高雄市長民調賴瑞隆輸柯志恩6.3% 名嘴分析扭轉頹勢2大關鍵

《ETtoday民調雲》最新民調結果顯示，2026高雄市長選舉，國民黨立委柯志恩以44％支持度領先民進黨賴瑞隆的37.7％。 （本刊資料照）

民進黨高雄市長初選上週出爐，由賴系人馬賴瑞隆驚險出線。不過根據《ETtoday民調雲》最新民調結果，2026高雄市長選舉，國民黨立委柯志恩以44％支持度領先賴瑞隆的37.7％。對此，政論名嘴黃暐瀚一點都不意外，直言這就是藍營在高雄的基本盤，但距離投票還有10個月的時間，綠營這邊有2方面後續值得觀察，輸贏其實還很難說。

黃暐瀚19日在臉書分析該份民調，直言結果並不令人意外，因為上次對決陳其邁，柯志恩的得票率已破4成，充分顯示藍營基本盤實力。他斷言，年底大選柯志恩的支持度也一定是4成起跳，不用懷疑。

廣告 廣告

而賴瑞隆才剛從黨內初選險勝，另外3人（邱議瑩、林岱樺、許智傑）的支持者心情尚未平復，從不投票或投廢票占比6.4％可以見得，且綠營內部團結也未整合完成，柯志恩獲得國民黨與泛藍支持者超過9成的支持（97.2％、92.2％），反觀賴瑞隆只獲得民進黨87.7％、泛綠支持者69.8％的支持。

不過距離投票日還有10個月，黃暐瀚認為「時間是弭平傷口的最好機會」，賴瑞隆仍有機會爭取黨內支持、扭轉頹勢。其次，該份民調顯示陳其邁滿意度高達64.4％，若有辦法把這群人轉移成賴瑞隆的支持者，勝敗還很難說。

黃暐瀚表示，民進黨在本命區台南、高雄有「輸不起」的壓力，所以兩位現任市長，一定都是拚盡吃奶力氣輔選。

更多鏡週刊報導

「如果我當選有8年時間」 賴瑞隆發豪語：泰勒絲高雄開唱不是沒機會

中天記者馬德遭收押 媒體人憶「共諜冤案」嘆郭玫蘭死前等不到檢調一句道歉

吳佩慈「婆婆」遭上銬畫面曝光！當庭切割兒子紀曉波 與40歲美籍男結婚拚綠卡