高雄市長民調超驚人！「這選區」藍贏面最大

[NOWnews今日新聞] 2026年高雄市長選戰逐漸升溫，《新頭殼》今（2）日公布最新民調，結果顯示，民進黨立委賴瑞隆目前明顯領先國民黨立委柯志恩。若以高雄市8個行政選區來看，賴瑞隆在第3選區（左營、楠梓）表現最為亮眼；而柯志恩最具優勢的則是第7選區（鳳山），是目前藍營相對穩定的據點。

該民調詢問「年底高雄市長選舉，在民進黨的賴瑞隆、國民黨的柯志恩這2個人當中，請問您最希望哪一位來做我們的市長？」結果顯示，賴瑞隆支持度達43.9%，高於柯志恩的32.3%，雙方差距11.6個百分點。若以高雄8個選區來看，賴瑞隆在左營、楠梓區的支持度高達51.5%；柯志恩在鳳山區的贏面最大，支持度43.6%。

除支持度外，民調也進一步詢問受訪者「誰最有機會當選下一屆高雄市長？」結果呈現更明顯落差，看好賴瑞隆者高達55.8%，看好柯志恩者僅23.9%，差距拉大至31.9個百分點，顯示賴不僅領先支持度，在選情判斷上也占上風。

從政黨傾向分析來看，民進黨支持者中，有87.7%看好賴瑞隆當選；國民黨支持者中，僅63.8%看好柯志恩，顯示藍營內部對選情仍存疑慮；民眾黨支持者則呈現分裂態勢，48.7%看好賴瑞隆、42%看好柯志恩。值得一提的是，現任高雄市長陳其邁的施政滿意度高達75.5%，被視為賴瑞隆選情的重要「加持背景」。

本次民調由《新頭殼》委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間為2026年1月29日至1月30日，針對20歲以上高雄市民進行CATI電話訪問，共完成1,083份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.98個百分點，並依人口結構進行加權。

