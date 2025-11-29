高雄市長民調邱議瑩領先！侯漢廷狠酸：垃圾越多民調越高？

2026高雄市長選戰最新民調出爐，綠委邱議瑩領先黨內其他3位參選人，以及藍委柯志恩，但近日在她的選區燕巢又出現垃圾山，引發討論。對此，新黨台北市議員侯漢廷直呼，「垃圾越多，民調越高？」若柯志恩想讓民調上漲，應該要多丟一點垃圾？

邱議瑩。（圖／翻攝邱議瑩臉書）

《上報》委託雨晴指標公司於11月24至26日進行民調，此次民調依照民進黨初選採取的「對比式民調」進行，結果顯示，邱議瑩以51.9%支持度領先柯志恩23.7%，未表態為24.5%；其次為賴瑞隆，以50.4%支持度領先柯志恩23.1%，未表態為26.4%；許智傑以50%支持度領先柯志恩23.7%，未表態為26.3%；最後一名是林岱樺，以43.3%支持度領先柯志恩19.6%，未表態率為37.1%。

燕巢金山里出現大量垃圾。（圖／黃韻涵提供）

侯漢廷今天在政論節目《新聞大白話》表示，邱議瑩的民調越來越高，但高雄發現越來越多的垃圾山都在哪裡？都在她的選區，「那是怎樣？垃圾越多民調越高嗎？高雄現在陷入了一個很奇幻的垃圾政治，難道大家都覺得，每發現一處垃圾哦，民進黨的支持度就上漲？」

侯漢廷說，盜採砂石後，塑造地形，然後再做垃圾掩埋，打造一個全新的垃圾觀光景點。我們幾乎是每一周就會發現有一處新的垃圾山，這麼長的時間以來，發現了美濃大峽谷、柏油山，這邊又一個垃圾，那邊又一個垃圾，結果這麼多的垃圾之後發現啥，發現邱議瑩的民調節節上漲。所以柯志恩如果想要讓自己民調上漲，是不是應該要多丟一點垃圾？

侯漢廷。（圖／中天新聞）

本次民調為《上報》委託雨晴指標公司進行，訪問地區為高雄市；抽樣方法採取分層比例隨機抽樣法，以中華電信高雄市電話住宅用戶為抽樣母體，依據比例樣本配置法分配區域樣本數，採分層比例隨機抽樣法選取住宅電話樣本。同時為了使原始未登錄的電話號碼也有機會被抽出，將同時採後二碼隨機的方式抽取電話樣本；訪問對象為調查區域內年滿 20 歲以上之成年民眾。本次民調訪問日期為114年11月24日至26日；有效樣本為1074份；抽樣誤差在95%的信心水準下，約±3.0個百分點。

