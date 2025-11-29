高雄市長民調邱議瑩領先 柯志恩看藍綠結構直接回：不會參考

藍委柯志恩指出，基本上所有民調都持尊重態度，但此份民調起伏太大，她連參考都不會去參考。（紀爰攝）

中國國民黨高市黨部慶祝建黨131周年，29日下午2時30分在高雄鳳山國中樂群堂辦公益愛心嘉年華活動，對於高雄市長初選最新民調《雨晴指標》公司在11月24日至26日調查結果顯示，綠委邱議瑩暫居領先其他競爭者；對此，藍委柯志恩回應，基本上所有民調都持尊重態度，但此份民調起伏太大，她連參考都不會去參考。

根據媒體報導《雨晴指標》公司做得最新民調顯示，邱議瑩以51.9％的支持度微幅領先立委賴瑞隆、許智傑、林岱樺，不過數值仍在誤差值內；此外，以政黨支持度來看，民進黨支持者為47.6％、國民黨支持者為8.4％、民眾黨支持者為4.7％、台灣基進支持者為1.4％、時代力量支持者為0.7％、無任何偏好為30.3％、拒答為1.5％。

廣告 廣告

對此，柯志恩回應，「民調我想連參考都不能參考」，她指出，此份民調中可以看出，國民黨支持就只有8.4％，然後民進黨竟然快48％，光是結構上其實就出現非常大的偏離。

柯志恩進一步指出，她特別去觀察此間民調公司，在一年當中，該公司曾指出行政院政務委員陳時中的民調碾壓藍白，結果證明結果差距非常大，她說，民調所有結果我們都尊重，但這份民調不會參考。

【看原文連結】