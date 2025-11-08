高雄市長民調「4綠戰將全輾壓柯志恩」！賴瑞隆贏最多 邱議瑩緊咬

2026高雄市長民進黨派誰來選？傳出有份「地下賭盤民調」，想爭取提名的綠委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺與許智傑，若對決藍委柯志恩皆是「全贏」，又以賴端隆支持度最高，但僅勝邱議瑩百分之1.7。賴瑞隆回應所有民調都納入參考，邱議瑩則表態會奮力贏得最後勝利。

努力跑攤耕耘選區 柯志恩.邱議瑩.賴瑞隆.許智傑同場活動

跑攤碰面，民進黨立委邱議瑩看見國民黨立委柯志恩，輕鬆閒聊，同場合綠委賴瑞隆、許智傑也來了，而這些人的共通點，就是都想選2026高雄市長。

有媒體曝光最新地下賭盤民調，民進黨內想選的邱議瑩、賴瑞隆、許智傑，以及立委林岱樺，4位對上國民黨柯志恩「全都贏」。其中以賴瑞隆贏最多，不過位居第二的邱議瑩緊咬，支持度只差百分之1.7，幾乎在誤差範圍內。

2026高雄市長競爭激烈。圖／台視新聞

最終恐成「賴邱之爭」 柯志恩喊沒在怕：民調當參考

民進黨4人有意角逐下屆高雄市長，要是這趨勢維持到初選，恐怕將成為「賴邱之爭」，賴瑞隆表示所有民調都會納入參考，邱議瑩也回應，不管現在自己民調領先柯志恩多少，或是小輸給賴瑞隆多少，這都是激勵自己更加努力往前的一個動力。

民進黨自家人先對決，再決定由誰再戰柯志恩，不過柯志恩也不示弱，認為民進黨有初選，因此所有數字只能當做參考。藍綠各有布局，勤跑行程爭取支持，多一票就是勝算，最後一刻才知道結果。

高雄／蕭志遠、蔡宛儒 責任編輯／施佳宜

