高雄市長民調「4綠戰將全輾壓柯志恩」！賴瑞隆贏最多 邱議瑩緊咬
2026高雄市長民進黨派誰來選？傳出有份「地下賭盤民調」，想爭取提名的綠委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺與許智傑，若對決藍委柯志恩皆是「全贏」，又以賴端隆支持度最高，但僅勝邱議瑩百分之1.7。賴瑞隆回應所有民調都納入參考，邱議瑩則表態會奮力贏得最後勝利。
努力跑攤耕耘選區 柯志恩.邱議瑩.賴瑞隆.許智傑同場活動
跑攤碰面，民進黨立委邱議瑩看見國民黨立委柯志恩，輕鬆閒聊，同場合綠委賴瑞隆、許智傑也來了，而這些人的共通點，就是都想選2026高雄市長。
有媒體曝光最新地下賭盤民調，民進黨內想選的邱議瑩、賴瑞隆、許智傑，以及立委林岱樺，4位對上國民黨柯志恩「全都贏」。其中以賴瑞隆贏最多，不過位居第二的邱議瑩緊咬，支持度只差百分之1.7，幾乎在誤差範圍內。
2026高雄市長競爭激烈。圖／台視新聞
最終恐成「賴邱之爭」 柯志恩喊沒在怕：民調當參考
民進黨4人有意角逐下屆高雄市長，要是這趨勢維持到初選，恐怕將成為「賴邱之爭」，賴瑞隆表示所有民調都會納入參考，邱議瑩也回應，不管現在自己民調領先柯志恩多少，或是小輸給賴瑞隆多少，這都是激勵自己更加努力往前的一個動力。
民進黨自家人先對決，再決定由誰再戰柯志恩，不過柯志恩也不示弱，認為民進黨有初選，因此所有數字只能當做參考。藍綠各有布局，勤跑行程爭取支持，多一票就是勝算，最後一刻才知道結果。
高雄／蕭志遠、蔡宛儒 責任編輯／施佳宜
更多台視新聞網報導
林佳龍力挺傳遭綠高層告誡 林岱樺喊：不要傷害岱樺的朋友
林佳龍挺被罵翻！林岱樺：別傷害我朋友 邱議瑩、許智傑、賴瑞隆發聲
邱議瑩搧羅智強耳光 台北地院考量「曾有前例」刑事判決出爐
其他人也在看
新民調「邱、賴」差距變小！陳其邁：別把許智傑當塑膠、民調參考就好
民進黨高雄市長選戰初選競爭激烈，目前只有許智傑、林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩誰出線對決國民黨柯志恩的問題，不過卻有網路民調搶先指出現階段賴瑞隆、邱議瑩民調差距非常小，對此，今早參加「彌陀斯虱目魚文化祭」的高雄市長陳其邁並未多加評論，也說民調「參考就好」，而且4名立委深耕高雄多年，都很優秀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
高市長之戰 郭正亮最新預測綠營將派這人PK柯志恩
2026高雄市長選舉開打，民進黨立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑4人激烈爭取提名；國民黨則確定由立委柯志恩出戰。針對綠營人選，前立委郭正亮預測表示，民進黨賴瑞隆應該是確定了。中時新聞網 ・ 1 天前
民調落後四位民進黨對手 柯志恩：不管誰出線 都是君子之爭
[Newtalk新聞] 南二都2026市長選戰開跑，不論藍綠皆逐漸加溫，民進黨高雄市長黨內競爭白熱化，目前多項民調均指出，4位爭取提名的立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺與許智傑，彼此之間民調雖互有領先，但都贏國民黨立委柯志恩，柯志恩今(8)日對此表示，最近2個月民調滿天飛，只能說參考就好，會根據既訂的腳步走自己的路，四位潛在對手不但誰出線，都是君子之爭，讓民眾來評斷誰對高雄最好。 最近這兩個月民調滿天飛， 連賭盤的民調都出現讓人看得眼花撩亂，但不管怎麼樣，民調都是一種參考，而且民進黨有初選，挾帶這麼多資源當中，所有數字都只能當做參考。柯志恩說，我們還是根據我們的步調，以及所謂的政策發表，什麼時候要辦造勢的活動，我們都有既定的方向，不會因為他們的初選打亂我們的腳步，未來兩個月應該還有更多民調，「我想，就是一句話，我們就參考、尊重」。 柯志恩說，雖然說前兩名是賴瑞隆和邱議瑩，但林岱樺在岡山造勢非常成功，也不能忽略掉許智傑，即使邱議瑩和賴瑞隆在民調都佔前方，但對她來說，四個人都是她立法院的同事，實力都非常堅強，不但誰出線，都是君子之爭，讓民眾來評斷，誰才是對高雄最好。 繼國民黨立委謝龍介，呼籲支持新頭殼 ・ 1 天前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 1 天前
高雄市長民調變了！賴瑞隆、邱議瑩、許智傑反應曝光
民進黨高雄市長選戰，有意參選的綠委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺與許智傑競爭白熱化，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調顯示，綠營不管派誰都贏藍委柯志恩，而目前民調呈現「賴邱之爭」。對此結果，許智傑、邱議瑩和賴瑞隆都給出回應。中天新聞網 ・ 1 天前
地下賭盤民調柯志恩慘輸？高雄綠4人回應了 質疑有鼓勵賭博之嫌
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導民進黨高雄市長初選競爭激烈，傳出地下賭盤已進行民調，其中，賴瑞隆民調第一，排第二的邱議瑩小輸賴1.7個百分點，許智傑民...FTNN新聞網 ・ 1 天前
高雄市長初選民調與賴瑞隆僅差距1.7% 邱議瑩回應了
【記者李俊毅／台北報導】民進黨高雄市長黨內初選白熱化，4位爭取提名立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺與許智傑，選情拉鋸，昨日有媒體曝光最新的「地下賭盤」民調，顯示4人分別與國民黨立委柯志恩對決「全勝」，第一名為賴瑞隆的47.7％對上柯志恩33.0％、第二名的邱議瑩支持度46%，與賴瑞隆差距只差1.7%。對此，壹蘋新聞網 ・ 1 天前
豬肉禁令解除！卓榮泰祭「四大檢疫要求」 嚴守國門安全
台中市日前爆發非洲豬瘟疫情，經中央疫調確認僅限於台中單一案例場，屬於單一來源病毒，疑因未落實廚餘蒸煮程序導致感染。儘管疫情已被成功控制，社會對食安與防疫議題仍高度關注，尤其非洲豬瘟仍可能透過境外肉品或相關物品傳入，讓邊境檢疫的重要性再度升高。對此，卓榮泰...CTWANT ・ 23 小時前
賴瑞隆、邱議瑩民調領先？陳其邁：許智傑也不錯
（中央社記者洪學廣高雄8日電）高雄市長陳其邁今天答覆媒體，民主進步黨高雄市長初選參選人邱議瑩與賴瑞隆是否民意調查領先時說，4人差距都很小，大家都很努力，「許智傑也不錯啊，你也不要把他當塑膠」。中央社 ・ 1 天前
綠台南熱戰！ 陳亭妃搶攻親子票 林俊憲成立後援會
2026地方大選前哨戰，民進黨台南初選打得火熱，立委林俊憲今（8）日下午來到立委陳亭妃的大本營，鎖定「安南區」成立後援會，更傳出將在10日初選領表時，率領其他4位台南綠委陪同登記，而陳亭妃上午則在「新...華視 ・ 23 小時前
總統推圓夢計畫 藍委：明年預算竟用國發基金
總統賴清德的重要青年政見「青年百億海外圓夢基金計畫」，日前也在YT頻道首播影片，與2位圓夢青年見面，不過國民黨立委王鴻薇發現，從明年度的預算怎麼是由國發基金來編列，質疑是不務正業、預算通通亂掉。TVBS新聞網 ・ 1 天前
高雄市長初選白熱化！綠4強布局造勢、政策搶支持
2026高雄市長選戰升溫，民進黨4強林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆、許智傑角逐提名，初選進入白熱化；林岱樺雖陷助理費爭議民調仍居高不下，邱議瑩推生活政策、賴瑞隆拚客家票、許智傑勤走基層，各自鞏固支持者。不過，綠營基層也憂心，若整合失利，恐重演「三腳督」，讓藍營柯志恩得利。太報 ・ 1 天前
民進黨市長參選人民調差距接近 陳其邁：4位都很有風度
[Newtalk新聞] 昨天一項針對高雄市長初選的媒體網路民調指出，民進黨立委賴瑞隆、邱議瑩兩人的差距非常小，高雄市長陳其邁今(8)日受訪表示，民調參考，強調4位都很有風度，怎麼能夠展現君子之爭，是選民的期待。 陳其邁說，他們幾位都是君子之爭，差距也都非常小，原因在於他們在立法院都很努力，許智傑也不錯啊，不要把他當塑膠；民調參考，有時候也是起起伏伏，但他一直在強調4位都很有風度，贏得風度很重要。 他表示，現在台灣的政治風氣非常對立，怎麼樣能夠展現君子之爭，這是選民的期待，他覺得應該要繼續下去，這個民調會有高低，他們也都非常關心漁業，因此今天都來到彌陀，在地方多走走。 陳其邁指出，投票的是選民，能夠很接地氣，然後在立法院為高雄爭取預算，而不是走馬看花，他們這幾年深耕高雄，都值得大家給予他們多一點機會，都不錯，參考看看。查看原文更多Newtalk新聞報導快訊》NCC人事同意權全遭否決 藍白聯手封殺4被提名人高市三民區綠議員提名惹議 黃淑美呼籲黨部開大門走大路新頭殼 ・ 23 小時前
綠內部民調曝！賴瑞隆遙遙領先？柯淡定回應
[NOWnews今日新聞]高雄市長陳其邁將在明年卸任，民進黨內角逐接棒者眾，國民黨則預料由藍委柯志恩出馬挑戰。根據《上報》報導，4名民進黨立委在對上柯志恩時皆領先，其中林岱樺以39.1%對30.3%取...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
2026高雄市長「賭盤」民調曝光！陳其邁：不要把許智傑當塑膠
綠委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺與許智傑表態參選2026高雄市長，民進黨黨內初選白熱化，近日一份地下賭盤「開盤參考」民調曝光，外界解讀未來可能是「賴邱之爭」。對此，高雄市長陳其邁表示，許智傑也不錯，「不要把他當塑膠」。中天新聞網 ・ 1 天前
民進黨高雄市長初選白熱化 開盤民調曝光！選情超膠著
民進黨高雄市長初選白熱化 開盤民調曝光！選情超膠著EBC東森新聞 ・ 1 天前
高雄難以翻轉？謝寒冰曝當年看衰韓國瑜竟上演驚天逆襲
民進黨2026高雄市長初選如火如荼進行中，反觀國民黨已經確定由立委柯志恩出戰，儘管前立委郭正亮認為柯志恩目前看起來不夠強，不具備翻轉高雄的氣勢。不過媒體人謝寒冰認為，距離選舉還有1年時間，關鍵時刻說不定會有超級英雄出現，他還舉例，當時他對前高雄市長韓國瑜說「加油，但希望不大」，最後開票結果出現大逆轉。中天新聞網 ・ 20 小時前
蔡英文蕭美琴拚外交 藍卻急舔共？邱議瑩：支持柯志恩就是投給鄭麗文
副總統蕭美琴、前總統蔡英文替台灣在世界拚外交，反觀國民黨主席鄭麗文卻公開追思共諜！民進黨立委邱議瑩今（9）日說，國民黨立委柯志恩擔任鄭麗文指派的高雄市黨部主委，柯選擇一起唱和中共路線已是事實，支持柯就是投給鄭。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
派誰都能贏柯志恩！高雄市長最新民調曝光 民進黨4人選震撼發聲
即時中心／黃于庭、李美妍報導民進黨近期陸續拍板2026縣市長人選，其中高雄綠委賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩，將面臨「4搶1」提名大戰。《上報》昨（7）日公布一份「地下賭盤」民調，該結果顯示上述4綠委對決對手藍委柯志恩都獲勝，其中賴、邱領先最多，而2人間則僅有1.7%差距。對此，今（8）日4人皆做出回應。賴瑞隆表示，所有民調都會納入參考，做得不夠的部分會繼續努力，還是感謝高雄鄉親支持，看到他過去在局長、立委任內努力成果，未來也會繼續努力，希望打造更好的家園，「延續高雄的榮耀，讓高雄更好」是不變的目標。許智傑則指出，近2個月來，不論是比較知名的民調公司還是內參民調，他都保持第2且差距在誤差範圍內，他雖然起步最晚，但上升最快。他提到，自己將持續推出南高屏大生活圈的遠見政策，以及最重視且勤跑基層的行動，最後代表民進黨，並和大家一起團結、努力、勝利。邱議瑩說，民調數字僅是參考，她會根據數字做出策略調整，每個參選同志在正式初選之前，都還是會努力往前，不管目前她的民調贏柯志恩多少、小輸賴瑞隆多少，都是激勵他們更加往前的動力，她會持續努力到終點，贏得最終勝利。此外，邱議瑩也強調，她平常拜訪地方基層，很多民眾都給予加油鼓勵，希望她能不負眾望、拔得頭籌，並讓高雄更進步；同時她感謝現任市長陳其邁這幾年執政，奠定良好基礎，期盼持續在這個基礎之上，讓高雄更好。而林岱樺回應，各種花式民調千奇百怪，大家看看開心就好。只是這份所謂的「地下賭盤民調」，既沒有標示執行和委託單位，而且有鼓勵賭博之嫌，希望公眾人物可以多提倡健康的休閒活動，不要鼓動賭博的風氣，「高雄市警局也應該重視這則報導，追查地下賭盤是否有涉及聚賭與詐騙的嫌疑？」。原文出處：快新聞／派誰都能贏柯志恩！高雄市長最新民調曝光 民進黨4人選震撼發聲 更多民視新聞報導鳳凰未至已傳災情！宜蘭大同「落石砸車」4人受驚 碧砂漁港急吊遊艇上陸台積電我愛你！黃仁勳現身運動會 曝農曆新年前再來台作家「洛衫基」主張調降國防預算給軍公教 律師曝此人就是郭冠英民視影音 ・ 1 天前
高雄市長民調第二是許智傑？本人回應：連陳其邁都知道我不是塑膠
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺表態爭取明年代表民進黨參選高雄市長，近日傳出市長初選地下賭盤曝光，賴、邱領...FTNN新聞網 ・ 7 小時前