高雄市長民調「ETtoday」柯>賴？ 他揭：美麗島內參數據完全相反

《ETtoday》最新調查，2026年高雄市長選戰藍綠對決中，國民黨立委柯志恩（左）支持度達44.0%，領先民進黨立委賴瑞隆（右）的37.7%，差距6.3個百分點。 圖：新頭殼合成

[Newtalk新聞] 2026 縣市長選舉大受矚目，其中高雄市長選戰也是關鍵之局。藍綠兩黨目前分別派出立委柯志恩與立委賴瑞隆。《ETtoday》昨（19）日公布的一份最新民調，國民黨柯志恩以支持度 44.0% 領先賴瑞隆的 37.7%，雙方差距 6.3 個百分點。然而，前立委郭正亮在節目中直言，對於這類民調數據「看看就好」，並揭露自己看過其他「結果相反」的民調。

根據《ETtoday》民調，有高達 97.2% 的國民黨支持者與 92.2% 的泛藍支持者已表態挺柯，甚至連白營（民眾黨）支持者中也有 75.8% 倒向柯志恩。

相較之下，賴瑞隆雖獲得 87.7% 的民進黨支持者及 100% 的台灣基進黨支持者相挺，但在泛綠支持者的凝聚力僅約 69.8%。此份民調的最大亮點在於中間選民（不支持任何政黨者），柯志恩以 37.5% 大幅領先賴瑞隆的 23.2%。

郭正亮表示，對於這類民調數據「看看就好」，並揭露自己看過的其他民調結果「完全相反」。 圖：截自觀點 YouTube頻道（資料照）

針對這份民調，郭正亮表示，對於這類民調數據「看看就好」，並揭露自己看過的其他民調結果「完全相反」。郭正亮指出，具備高度參考價值的《美麗島電子報》一直都有在進行高雄市長的內參民調，而其結果與《ETtoday》這份數據存在顯著差異，並建議外界多看幾份多方民調。

《ETtoday民調雲》調查的時間為 2026 年 1 月 14 日至 16 日進行，調查對象為設籍高雄市且年滿 20 歲以上民眾，回收有效樣本數 1,078 份，在 95% 的信賴區間內，抽樣誤差為 ±2.98%。

