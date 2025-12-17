高雄市長民進黨初選四搶一! 掃街拜票.辦政見會拚戰

南部中心／綜合報導

2026選戰邁入倒計時，高雄市長方面，民進黨初選呈現四搶一局面。民調倒數三個星期，參選人們把握最後時間，加大力道爭取支持。透過深入基層持續掃街，舉辦政見發表會等方式，要力拼初選過關。





邱議瑩站上吉普車大街小巷穿梭，努力揮手，要讓更多市民看見。（圖／民視新聞）





有意角逐高雄市長的立委邱議瑩，站上吉普車大街小巷穿梭，努力揮手，要讓更多市民看見。沿路熱情選民支持，讓邱議瑩首次的車隊掃街就備感溫暖，賣力爭取支持，希望能能從初選脫穎而出。邱議瑩說，要利用最後20幾天一直不斷不斷持續努力，親入基層、走入基層，傾聽各界心聲，也希望讓大家更加認識邱議瑩。

一雙手握過一雙手，要握出市民支持，立委賴瑞隆穩住腳步，持續深入基層，加大市場掃街力度，希望把握初選倒數時間，爭取更多選民認同。賴瑞隆說，後續一樣會勤掃市場、提出願景，爭取鄉親們的認同，相信我們全力以赴，最後一定會獲得最後的勝利。





立委許智傑從白天拚到晚上，哪裡人多就往哪裡去。（圖／民視新聞）









同樣要拚初選過關，立委林岱樺舉辦第2場政策說明會，要從民眾苦惱的居住、交通、長照等各方面日常問題下手，打造高雄成為AI智慧城市。林岱樺說，要從市民生活問題出發，用AI把問題解決，讓高雄人好住、好行，也有好生活。

參加前鎮區里長的聯歡晚會，立委許智傑從白天拚到晚上，哪裡人多就往哪裡去，加強地方組織動員，要以自己的步調穩紮穩打。許智傑說會規畫掃市場、車隊掃街，加強地方組織動員，持續維持我的步調，歡喜心，認真走，

帶領高雄成為進步快樂的城市。

2026選戰邁入倒計時，高雄市長初選民進黨呈現四搶一局面。誰能勝出，外界都在關注。





