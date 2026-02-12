高雄市長照交通接送延長服務時間 夜間就醫更便利

▲高雄市長照夜間交通接送服務至晚上8點。

【記者 王靚慧／高雄 報導】為提供更完善的長照就醫交通服務，高雄市政府衛生局今（115）年度輔導7家車隊擴大長照夜間交通接送服務，除原有的白天時段的就醫交通接送外，亦將最晚訂車服務時間延長至夜間8時，服務範圍涵蓋全高雄市38區，滿足長照個案白日及夜間就醫、復健、洗腎往返住家的交通需求。

衛生局表示，符合長照交通接送資格的個案如有夜間就醫需求，可提前7天透過所屬A單位個案管理員協助媒合，亦可自行致電交通單位或至「高雄市長照交通預約平台」提前預約。長照夜間交通接送服務時間為晚間6時以後，最晚訂車時間為晚間8時。本項夜間交通接送服務，民眾自付額不須加成收費，服務單位及時段可至衛生局長期照顧中心官網查詢。

衛生局指出，高雄市長照交通接送服務對象為實際居住在本市，且經長照中心評估並核定長照需要等級第2級以上，同時符合以下條件之一者：65歲以上長者、55歲以上具原住民身分者、領有身心障礙證明、失智症、評估期間符合衛福部中央健保署公告之急性後期整合照護計畫收案對象。服務時間為週一至週五上午8時起（部分單位提供週六服務），每人每月給付額度為2,000元，低收入戶全額補助，中低收入戶、一般戶則各需部分負擔8%、25％。

衛生局表示，後續將輔導更多交通車隊加入長照夜間交通接送服務行列，強化服務量能與可近性，並持續透過契約管理與績效檢核機制，確保服務品質與安全性。從白天到夜間，陪伴長照個案安心完成每一段就醫路程，讓有夜間就醫需求者，亦能安心獲得接送協助。（圖／高雄市衛生局提供）