高雄市長照交通接送服務升級，延長夜間服務就醫更便利。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

為提供長照個案更便利且完整的就醫交通服務，今年度高雄市衛生局輔導七家車隊擴大長照夜間交通接送服務，除原有的白天時段的就醫交通接送外，亦將最晚訂車服務時間延長至夜間八時，服務範圍涵蓋全高雄市三十八區，貼心滿足長照個案白日及夜間就醫、復健、洗腎往返住家的交通接送服務需求。

衛生局表示，符合長照交通接送資格個案如有夜間就醫需求，可提前七天透過所屬A單位個案管理員協助媒合，亦可自行致電交通單位或至「高雄市長照交通預約平台」提前預約。長照夜間交通接送服務時間為晚間六時以後，最晚訂車時間為晚八時。本項夜間交通接送服務，民眾自付額不須加成收費，服務單位及時段可至衛生局長期照顧中心官網查詢。

衛生局指出，高雄市長照交通接送服務對象為實際居住在本市，且經長照中心評估並核定長照需要等級第二級以上，同時符合以下條件之一者：六十五歲以上長者、五十五歲以上具原住民身分者、領有身心障礙證明、失智症、評估期間符合衛福部中央健保署公告之急性後期整合照護計畫收案對象。服務時間為週一至週五上午八時起（部分單位提供週六服務），每人每月給付額度為二千元，低收入戶全額補助，中低收入戶、一般戶則各需部分負擔八％、二十五％。