高雄市長綠營初選倒數 陳其邁提接棒條件

2026高雄市長民進黨初選候選人。合成照



民進黨高雄市長初選備受外界關注，陳其邁今（1/10）日表示，投入初選的4位立法委員至今皆展現「君子之爭」的良好風度理性競爭，期盼在即將進行的初選民調與結果出爐後，所有人都能團結一致，攜手贏得接下來的大選。

陳其邁今出席「2026高雄富邦馬拉松－恐龍競速爭霸賽」活動，接受媒體聯訪時指出，距離初選民調僅剩下關鍵的兩天時間，至目前為止，所有參選人都能以平常心面對競爭，展現風度與自制。他也呼籲，最後階段應將決定權交由市民，尊重民意作為最終依歸。

廣告 廣告

談及高雄未來發展，陳其邁強調，高雄正處於城市與產業轉型的關鍵期，而這條路「從來都不是順風順水」。他回顧高雄長期以來在產業結構調整與城市升級過程中，屢屢面對嚴峻挑戰與壓力，所以他常常形容，「高雄的城市轉型是一場沒有退路的競爭」，一旦停下腳步，就必然會被其他城市超越。

陳其邁進一步指出，正因轉型過程充滿逆境，高雄市長必須具備極大的魄力，能在關鍵時刻做出判斷，帶領城市持續向前。他直言，高雄市長「不好做」，除了需要強大的抗壓能力，更必須在面對各種質疑與挑戰時，始終維持清楚方向。

在談到接棒市長的條件時，陳其邁特別點出，下一任市長除了行政與領導能力外，更重要的是要延續民主進步黨一貫堅持的民主、人權與改革理念。他表示，這些價值是民進黨長期以來的核心信念，也是高雄市民所重視、一路支持至今的共同基礎。

最後，陳其邁再度向4位投入初選的立委喊話，期盼大家在最後階段持續維持良好風度，彼此給予祝福，更重要的是在初選結束後展現團結。他強調，高雄「不能輸」，初選只是過程，真正的目標是團結迎戰大選，守住高雄並贏得勝利，這也是他對所有參選人的共同期待。

陳其邁隨後與大家一起玩趣味競賽，其中曾把「棒子」交給了邱議瑩，這一幕引發熱議。

邱議瑩臉書po出「接棒」照片，寫道「接棒拚！高雄贏！」翻攝自邱議瑩臉書

更多太報報導

【一文看懂】陳志到底是誰？詐騙、賭博、洗錢手法大破解 太子集團「從零到富可敵國」

桃園驚傳21歲大學生「猝死教室」 死因出爐

悍妻「滾燙熱水潑丈夫」 他睡夢中驚醒裸身奔逃！法官認殺人未遂