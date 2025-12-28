高雄市長綠營初選打得火熱! 4選將力拚出線

南部中心／綜合報導

民進黨高雄市長黨內初選只剩下不到兩周，選將們假日馬不停蹄，立委邱議瑩天還沒亮就去參加路跑活動；賴瑞隆重心放在原縣區，一早就到林園的菜市場拜票；許智傑則是固守票倉鳳山，到青年夜市拉票；林岱樺也釋出一段昨晚造勢活動結束，新住民姊妹在後台擁抱她歡呼的溫馨畫面。選將們全力爭取出線的機會。

民進黨高雄市長黨內初選只剩下不到兩周，立委賴瑞隆（左）重心放在原縣區，一早就到林園的菜市場拜票。（圖／民視新聞）跟著台上教練一起手舞足蹈，天氣冷颼颼，立委邱議瑩仍然起個大早，天還沒亮，就來到參加公益路跑活動，為選手們鳴槍起跑。選戰進入最後不到兩周的時間，為了更有效率，邱議瑩下午展開車隊掃街，首站就殺進對手賴瑞隆的選區小港，大搶選票。

賴瑞隆一早在市議員參選人洪村銘和多名地方里長的陪同之下，來到原縣區的林園菜市場拜票，和攤商搏感情，「我就是賣粽子養大的。」攤商的婆婆媽媽們還跟他咬耳朵講悄悄話，送上蒜苗祝他凍蒜，「賴瑞隆當選 賴瑞隆當選。」賴瑞隆：「跟所有的鄉親們來爭取支持，希望支持讓高雄能夠延續光榮的賴瑞隆，讓市政讓立委都有政績的賴瑞隆。」

許智傑則固守本命區鳳山，與市議員參選人蘇致榮連袂到當地最大的夜市-青年夜市，一一向攤商和民眾請託。（圖／民視新聞）許智傑則固守本命區鳳山，與市議員參選人蘇致榮連袂到當地最大的夜市-青年夜市，一一向攤商和民眾請託，受到熱情歡迎，「許智傑當選！」不少攤商都送上食物，讓愛吃甜食的許智傑吃的飽飽的，連遊戲也沒錯過，射汽球、圈套套，玩得超起勁。許智傑：「我的選舉步調其實也很簡單，就是菜市場啦，車隊掃街啦，還有就是我們的見面會啦。」

立委林岱樺也釋出一段27日造勢活動結束，新住民姊妹在後台擁抱她歡呼的溫馨畫面。（圖／林岱樺提供）林岱樺也釋出一段溫馨影片，周六鳳山大造勢結束之後，新住民姊妹到後台感謝她的幫忙，把她抱起來歡呼大喊：「新住民挺岱樺！」最後衝刺時間，大家不約而同展開車掃，把握每分每秒能和選民接觸的時間，努力到最後一刻，爭取出線的機會。

