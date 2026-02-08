高雄市長藍綠對決 栗正傑：若喚起韓流柯志恩當選機會高

2026年高雄市長選戰由國民黨立委柯志恩對決民進黨立委賴瑞隆，退將栗正傑表示，若能喚起當年的韓國瑜風潮，柯志恩當選機會很高。他認為，綠營現在可能是一種分裂的狀態，不要以為賴瑞隆都整合了。

栗正傑。(圖/中天新聞)

栗正傑在7日中天節目《中天辣晚報》中表示，韓國瑜會拿自己的光頭來做文章，別人可能會覺得很忌諱不要講，但韓國瑜會自己講。韓國瑜經常講一句話，「禿子跟著月亮走，沾光」；日前有人祝韓國瑜新的一年頭髮可以馬上長出來，韓國瑜回說，「這跟佳芬姊生個娃一樣，都很困難」，金句連發。

針對高雄市長選情，來自高雄的栗正傑指出，這一次高雄地區的選舉，若能夠喚起當年的韓國瑜風潮，柯志恩當選機會是很高的。他說，其實綠營裡面現在是一種分裂的狀態，不要以為賴瑞隆都整合了，賴瑞隆跟其他候選人在一起時，大家見面都彼此不打招呼，雖然在投票的時候還是會支持賴瑞隆。

韓國瑜(圖左)、柯志恩。(圖/截自柯志恩臉書)

栗正傑質疑，賴瑞隆有沒有能力整合整個民進黨在高雄這些山頭的勢力？他認為很難，因為賴瑞隆是民進黨內最弱的1個參選人。據他了解，其實高雄很多在地人、中間選民，原來支持的人並不是賴瑞隆，如果這些選民心目中的綠營參選人沒有出線，就會支持柯志恩。

栗正傑表示，從韓國瑜那次選舉就可以證明，不要老是把高雄說是派個西瓜來，這是對高雄人的羞辱，不是只要西瓜來就會當選，不然韓國瑜當年為何會這麽高票當選。

栗正傑認為，這跟韓國瑜喊出來的口號有關，他喊出口號「人進來、貨出去，高雄發大財」，還有一件事，是韓國瑜當年當選的主要原因，就是馬路上突然冒出5000個天坑出來。

栗正傑表示，現在同樣的故事是不是又重演？「美濃大峽谷」的故事又開始出來。他認為，柯志恩在學歷、人品、能力等各方面，都遙遙領先賴瑞隆，因此高雄這一局不一定是民進黨的天下，柯志恩有機會一搏。

