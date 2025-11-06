高雄市長選情翻盤？郭正亮看民調：恭喜她

▲民進黨內有邱議瑩（左）等4人激烈角逐提名高雄市長，國民黨則確定由柯志恩（右）披掛上陣。（圖／翻攝自臉書）

[NOWnews今日新聞] 2026年高雄市長選戰逐漸升溫，民進黨內邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑4人激烈角逐提名人選，至今仍未明朗；國民黨方面，則已確定由立委柯志恩披掛上陣。對此，前立委郭正亮也特地獻上祝賀「恭喜柯志恩」，照目前的情勢來看，距離選舉還有一年，她的民調竟然只落後不到10個百分點，「這代表綠營人選真的不夠強」。

郭正亮5日在政論節目《綠也掀桌》中指出，以往高雄、台南等地都是綠營穩贏的選區，民進黨候選人通常能領先20個百分點以上，但如今情勢出現變化，高雄現在又是大峽谷、又是邱議瑩或岱樺的爭議新聞，讓民進黨的氣勢明顯受挫，而柯志恩能在高雄這樣的綠營大本營，輸不到10個百分點，也顯示綠營人選真的不夠強。

談到民進黨內部布局，郭正亮分析，4人中「非選不可」的是許智傑，畢竟他年近60歲了，若這次不出戰高雄市長，未來幾乎沒有再出頭的機會。不過他提到，新潮流傾向支持賴瑞隆，因為其為前市長陳菊時期的海洋局長出身，屬於典型的行政體系背景，也是新潮流積極培養的接班人；反觀許智傑本身不是新潮流，而是靠過來的。

此外，郭正亮也談到政壇另一焦點話題，前記者馬郁雯宣布參選中正萬華區議員，他認為，若她順利當選，未來極可能加入新潮流，對現任綠委吳沛憶也將構成威脅。郭正亮更預言，以馬郁雯的作秀能力，「吳沛憶2032年還有得選嗎？」屆時馬郁雯的男友李正皓，與前立委段宜康都會站台助陣，有這樣的派系底氣，她幾乎已經快要當選了。

