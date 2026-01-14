高雄市長選情變了？柯志恩「霸氣一句話」曝玄機

民進黨高雄市長初選結果出爐，綠委賴瑞隆以0.6個百分點差距險勝綠委邱議瑩，將對戰國民黨高雄市長參選人柯志恩。柯志恩今也在臉書發下豪語「迎風出擊，決戰勝利！夢想海港，柯志恩一定成功」！

針對接下來的選戰，柯志恩信心喊話「迎風出擊，決戰勝利！夢想海港，柯志恩一定成功」！（圖取自柯志恩臉書）

民進黨高雄市長初選4搶1，昨晚進行電話民調，13日早黨中央公布初選結果，其中賴瑞隆險勝邱議瑩0.6188個百分點，成功出線。賴瑞隆表示，第一時間已經致電3位同志，將會強化高雄隊，團結才能守住高雄，團結才能延續光榮。

柯志恩所到之處受到民眾歡迎。（圖取自柯志恩臉書）

對於賴瑞隆出線，柯志恩昨日第一時間也在臉書發文表示「未來十個月，注定是一條艱辛的道路。民進黨坐擁龐大的執政資源，新潮流更是資源充沛，對在野陣營而言，立足點確實不平等。但自己已做好準備，決心打一場以小博大、以寡擊眾、逆勢突圍的選戰，並且證明：治理城市，靠的是智慧與格局，而不是比誰的資源多、錢花得兇」。

柯志恩今天（14日）一早更在臉書發下豪語表示「迎風出擊，決戰勝利！夢想海港，柯志恩一定成功」！許多網友也在其po文下方留言表示「正義女神柯立委市長加油」、「柯志恩一定成功」、「柯委員必勝，翻轉高雄」、「高雄人值得更好，唯一支持柯志恩」。

