高雄市長選情逆轉？柯志恩民調落後綠營 名醫推估真實數據：她在這局大有可為

民進黨高雄市長初選競爭激烈，《上報》今（29）日公布最新民調顯示，綠營4位立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆及林岱樺對上國民黨立委柯志恩均取得領先，其中以邱議瑩以51.9%對23.7%的幅度領先最明顯。對此，常就時事發表評論的醫師沈政男指出，高雄市長民調的正確解讀：柯志恩與民進黨可能候選人差距在5%左右。

沈政男今日在臉書發文表示，《上報》最新民調說，在2026高雄市長選舉，邱議瑩以51.9%支持度領先柯志恩的23.7%，其他民進黨可能候選人對比柯志恩的數據則略低一些。柯志恩馬上說，「不值得參考」，因為這份民調顯示，民進黨支持者為47.6%、國民黨支持者為8.4%、民眾黨支持者為4.7%，顯然偏離了大家的認知。

沈政男認為，這是正確解讀，問題是，柯志恩的民調，應該是多少？首先，看這類民調要先看政黨支持度，而以全國來說，目前的合理數據應該是藍白加起來高於綠營幾個百分點，最差也要打平，最高不會高過10%。問題是，高雄市呢？藍白與綠營的政黨支持度該是多少？《TVBS》民調顯示，大約打平，如果不相信，那麼就看2024立委選舉，高雄的不分區政黨票，結果也是如此，而且藍白加起來還稍微贏過綠營。

沈政男分析，因此，《上報》那一份民調顯然在抽樣上，少算了藍白支持者47.8%減掉23.1%，等於24.7%；再來，藍白支持者支持柯志恩的比例約為8成5（20%）。因此，柯志恩的合理支持度應該是：23.7%加21%，等於44.7%。所以說，以《上報》這份民調推估，柯志恩與民進黨可能候選人的差距在5%左右。

沈政男提到，這跟《TVBS》或《鏡報》先前的數據類似，因此，應該就是目前的選情態勢。所以說，柯志恩在這一局大有可為。

上述民調為《上報》委託《雨晴指標》公司進行，訪問地區為高雄市；抽樣方法採取分層比例隨機抽樣法，以中華電信高雄市電話住宅用戶為抽樣母體，依據比例樣本配置法分配區域樣本數，採分層比例隨機抽樣法選取住宅電話樣本。同時為了使原始未登錄的電話號碼也有機會被抽出，將同時採後二碼隨機的方式抽取電話樣本；訪問對象為調查區域內年滿20歲以上之成年民眾。本次民調訪問日期為114年11月24日至26日；有效樣本為1074份；抽樣誤差在 95%的信心水準下，約±3.0個百分點。

