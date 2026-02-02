高雄市長選情透視》解密這一關鍵選區！賴瑞隆勝柯志恩11% 一訊號考驗綠營整合速度

《新頭殼Newtalk》委託山水民意調查公司今（2）日公布最新的高雄市長選舉民調，結果顯示，民進黨賴瑞隆以43.9%的支持度，領先國民黨柯志恩的32.3%，差距達11%，整體選情仍維持綠營優勢。 圖：新頭殼合成

[Newtalk新聞] 《新頭殼Newtalk》委託山水民意調查公司今（2）日公布最新的高雄市長選舉民調，結果顯示，民進黨賴瑞隆以43.9%的支持度，領先國民黨柯志恩的32.3%，差距達11%，整體選情仍維持綠營優勢。該份民調為民進黨初選結果公布後進行，也引發政壇高度關注。

從細部數據觀察，賴瑞隆在民進黨支持者中獲得高達86.7%的支持度；在看好度方面，更以55.8%大幅領先柯志恩的23.9%。

不過，進一步交叉分析各行政區支持結構，也浮現令人關注的訊號。在大旗美與鳳山地區，柯志恩的支持度略為領先賴瑞隆，與全市整體趨勢形成明顯落差。

一名與聞選戰布局的黨政人士分析指出，賴瑞隆即便在被視為藍營相對優勢的左營、楠梓地區，支持度仍高於柯志恩，凸顯其長期累積的雄厚基層實力。然而，大旗美地區向來被視為綠營的重要基本盤，同時也是立委邱議瑩深耕多年的選區，如今在初選甫落幕之際出現訊號，顯示部分支持者尚有回流的潛力；整合工程已成為當前首要課題。

該名人士強調，事實上，包含賴清德總統、陳其邁市長已多次公開強調團結是守住高雄的唯一前提，因此關鍵在於「整合速度」；若步調慢於大選節奏，反而可能給國民黨見縫插針的操作空間，進而恐讓柯志恩意圖在特定區域建立立足點。

該人士分析，2026年高雄市長選舉對綠營有必須守住的壓力，不僅牽動執政延續，更關乎全台政治氣勢與南部版圖穩定。雖然，柯志恩與地方淵源有限，且其在總預算、財劃法等議題上傷害南部，所呈現的「台北菁英形象」亦爭議不小，但國民黨主席鄭麗文已明確將高雄視為「指標戰區」，近期更高度配合藍媒、名嘴，甚至紅色側翼操作抹黑論述，試圖複製2018年「韓流」的政治動員模式。

地方人士表示，歷史經驗已多次證明，民進黨在高雄沒有分裂的空間，也沒有試錯的本錢；尤其在曾經初選競爭激烈的區域，一旦內部訊號不夠一致，基層情緒恐將無所適從，而藍營勢必趁勢操作「綠營內耗」的政治敘事，其風險不容低估。

黨內也普遍期待，肩負公道桶箍角色的陳其邁市長，以及包含邱議瑩在內的重要政治人物，能儘速協助整合各大系統，避免讓對手坐收漁翁之利。該人士直言，年底選戰不只是「賴柯對決」，更是在地團隊對藍白紅陣營的關鍵一役；唯有整隊到位，才能確保陳其邁的執政成績被延續。

整體而言，該民調為民進黨提供了清楚的「雙重訊息」：一是對外，擁有專業實績及理性穩健形象的賴瑞隆，具備勝過柯志斌恩的基礎；二是對內，初選後的團結速度，將直接影響年底是否能守住高雄。接下來每一步整合動作，恐怕都將成為左右2026年地方選情，乃至2028年整體政治走向的重要指標。

