高雄市長選戰升溫！柯志恩遭AI影片攻擊 藍批造謠抹黑

民國115年地方大選步步逼近，藍綠白各方陣營陸續展開布局，日前國民黨確定徵召立委柯志恩參選高雄市長，不過，近日網路上卻流傳「柯志恩落選國民黨中央委員」、「柯志恩討好綠營」等影片，對此，國民黨高市黨部發聲明駁斥相關資訊都是造謠抹黑的假訊息，嚴厲譴責惡意剪輯虛假AI影片的行為。

高雄市長選戰打得火熱，近日網路社群及影音平台，大量出現利用AI製作有關國民黨及柯志恩的影片，內容包括「柯志恩落選國民黨中央委員」、「柯志恩討好綠營」、「柯志恩公然與國民黨主席鄭麗文唱反調」、「柯志恩藍皮綠骨」等。

對此，國民黨高市黨部表示，近期有關國民黨及柯志恩的虛假訊息影片四處流竄，影音內容不僅錯誤百出，更是造謠抹黑。提醒大家網路資訊多元豐富，看到任何資訊請小心查證，如看到明確的錯假訊息應以「不輕信、不轉傳、要檢舉」的方式處理。市黨部強調，嚴厲譴責惡意剪輯虛假AI影片的行為，有心人士切勿繼續以身試法。

