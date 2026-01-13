高雄市長選戰對手出爐 柯志恩：以小搏大逆勢突圍

民進黨高雄市長初選結果13日揭曉，由立委賴瑞隆勝出，國民黨高雄市長參選人柯志恩對此表示，此結果完全在預料之中，她除了向賴瑞隆表達恭喜，也對參與初選的其他三位民進黨參選人表達誠摯敬意。柯志恩強調，選戰將回歸政策本質，她已做好準備，要為高雄市民打造一個更有感的未來。

柯志恩指出，隨著初選結束，未來將是她與賴瑞隆的決戰，甚至可視為她與整個「新潮流」體系的對決，而面對對手陣營龐大的資源與地方組織，柯志恩直言這將是一場「以小搏大」的逆轉勝之戰，即便資源不比對手，但她會以「人民」作為最強大的靠山，透過踏實的行為與具體的政策爭取市民認同。

針對媒體詢問黨中央資源分配問題，柯志恩坦言，受限於黨產凍結，早已有靠候選人自立自強的心理準備，但就算在資源有限的狀況，仍會提出讓人民認同的政見與願景，無論是比人氣或比底氣，柯志恩有信心力拼到底，贏得最後勝利。

另外柯志恩表示，對手底定後，團隊節奏將於農曆年後重新調整，屆時選戰也將回歸兩強對決的清晰局面，市容不再被綠營陣營的看板所佔據。她預告將從三月份起，陸續提出一連串的實質政見。

柯志恩也強調，市民需要的不是誰錢多、誰資源多，而是誰能提出最好的政見讓大家有感。柯志恩強調，選戰將回歸政策本質，她已做好準備，要為高雄市民打造一個更有感的未來。

另針對民進黨公布的初選結果，四名參選人與柯志恩有極大落差，柯志恩辦公室指出，柯志恩早已在民進黨初選前喊出，請支持者接到民調電話大聲說出「唯一支持柯志恩」，因民進黨初選結果並無公布樣本，且結果更與高雄現實政黨支持度情況不符，呼籲民進黨做民調時應更接地氣，才能貼近符合真實情況。

