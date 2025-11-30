高雄市長選戰對比式民調曝 歷史哥酸：應讓這人第一

根據《上報》29日公布的高雄市長最新對比式民調，綠委邱議瑩以51.9%領先藍委柯志恩的23.7％；綠委賴瑞隆以50.4%領先柯志恩的23.1％；綠委許智傑以50％領先柯志恩的23.7％；林岱樺以43.3％領先柯志恩的19.6％。網紅「歷史哥」李易修不禁酸說，怎會讓邱議瑩第一，應該是讓賴瑞隆第一。

歷史哥30日在中天《週末大爆卦》節目中表示，這個民調，政客爽認為，是偷臭民進黨；他認為，真的是臭，但是最臭的是，你怎麼讓邱議瑩第一，應該讓賴瑞隆第一，朕屬意的人是賴瑞隆，不是邱議瑩。

歷史哥接著表示，如果這民調取樣公布，一定是非常的偏，才會讓最極端的邱議瑩升上第一名。他質疑，邱議瑩是這裡面最綠、最兇的，動不動就打人巴掌、踹門，哪一件沒有她？她寧願被國民黨立委羅智強判賠20萬，她也要這樣做，然後還說什麼經典名言，「我是恰北北，選上我就會改」。我的天啊，你沒選上就不改了，選上妳真的會改嗎？這種話也講得出來。可是她民調第一，沒關係，就是恭喜她，趕快讓邱議瑩被提名，他相信對拚高雄市長的柯志恩會是最開心的事情。

該民調訪問地區為高雄市；訪問對象為調查區域內年滿20歲以上之成年民眾。本次民調訪問日期為114年11月24日至26日；有效樣本為1074份；抽樣誤差在95％的信心水準下，約±3.0個百分點。

