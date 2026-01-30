高雄市長選戰對決賴瑞隆 吳子嘉看到契機：柯志恩有機會

2026年高雄市長選舉，將由民進黨立委賴瑞隆對決國民黨立委柯志恩。媒體人吳子嘉認為，民進黨內戰打出一個縫隙出來，讓柯志恩有縫隙可鑽，這一次柯志恩有機會，就看她能不能掌握。

針對高雄市長之戰，吳子嘉29日在中天《新聞千里馬》節目中表示，柯志恩後面沒有大人，民進黨這邊大人一大堆，像陳菊、高雄市長陳其邁是有票的，強弱立分，怎麼贏、有沒有機會贏？所以不是要去鞏固國民黨，而是要去分裂民進黨，民進黨當然有分裂的空間。

吳子嘉接著表示，民進黨有兩種票：一種是黨票，一個人拿著民進黨旗子出來選，就固定那麼多票，1票都跑不掉；另外有多出來的是服務票，以及地方的派系票，它是沒有黨性的，但要有人把門打開，讓你進去，當你不得其門而入，開門的人是誰？所以並不是辛苦的在那邊握手，一系統整個就過來了，輸贏就差3%、5%。

吳子嘉指出，要運作這種東西，前立法院長王金平或是純國民黨的老人家、大人、前立委黃昭順，他們根本就進不去，那是綠色的，是另外一掛，是他們地方上不往來的，可是這一次有機會往來。這次綠營內戰打到一個縫隙出來，柯志恩有縫隙可鑽，以前不可能，大家田無溝水無流，分得很清楚，這一次有機會，就看柯志恩能不能掌握。

