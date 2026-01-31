高雄市長選戰暖身！ 賴瑞隆、柯志恩三鳳中街過招

立委賴瑞隆、柯志恩今在三鳳中街活動中同框，兩人見面時禮尚往來，台上致詞也有交集。(記者王榮祥攝)

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今與國民黨高雄市長參選人柯志恩，都出席三鳳中街年貨大街活動，賴瑞隆喊話柯志恩跟國民黨快審總預算、支持高雄建設，柯志恩回應要做市長的人一定會爭取足夠經費，賴委員不用擔心。

賴瑞隆、柯志恩今下午都出席高雄過好年、三鳳中街年貨大街開幕活動，兩人被安排坐在第一排相鄰座位，賴瑞隆遇到先入座的柯志恩，禮貌性握手致意，兩人也簡短寒暄。

先上台致詞的賴瑞隆除了為三鳳中街宣傳，也提到立法院會剛結束，要拜託下會期，柯正恩委員跟國民黨能夠繼續支持高雄建設，總預算要趕快審；他擔心拖了這麼久還沒審總預算，包括財劃法修法，都對高雄不公平，希望盡快通過院版財劃法，給高雄合理的對待。

柯志恩上台後強調，不管是總預算還是財劃法，要做市長的人、經費一定不會亂砍，一定爭取到，更何況市長陳其邁未來是要坐大位的人，如果沒有錢，他也會馬上有錢；柯志恩請賴瑞隆不用太擔心，要做市長、錢一定要夠，一定要有辦法爭取。

