高雄市長選戰最新民調出爐！賴瑞隆大勝柯志恩11.6% 2人都親自回應了

記者洪正達／高雄報導

賴瑞隆及柯志恩都針對最新民調做出回應。（圖／翻攝畫面）

高雄市選戰底定由民進黨立委賴瑞隆出戰國民黨立委柯志恩，《新頭殼》新聞網站也在2日公布由山水民調公布的1月份民調結果中顯示，賴瑞隆本次以43.9%贏過柯志恩32.3%，兩者差距11.6%，此外該份民調也一併呈現高雄市長陳其邁最新施政滿意度，其中「非常滿意」及「算滿意」分別呈現38.6%以及36.9%算滿意，加權後為75.5%，目前賴瑞隆、柯志恩及高雄市政府也分別做出回應。

其中賴瑞隆表示，各項民調數字都會納入參考，各項不足的部分會進行檢討，現在團結高雄各方的力量來守住高雄是最重要的一個工作，並提到，高雄市長陳其邁有良好的一些政績，後續會全力的來推動各項的工作，整合各方的力量，也希望能夠延續高雄的進步發展，是現在最重要的工作。

柯志恩則說，從過去到現在，針對所有的民調結果均表示尊重，未來勢必有不同的民調公司做出不同的民調，我們也會同樣尊重，不過這次委託山水民調所發布的結果，倒覺得出現一個有趣的事情，因為在1月13日民進黨初選的時候，也採用山水的民調，那個時候賴委員贏過柯志恩30多個百分點，怎麼兩個禮拜只剩下11%？這半個月以來為什麼賴委員調摔那麼多？是他發生什麼事情呢？還是民調不太可信？這點倒是值得候選人來做觀察。

至於高雄市長陳其邁施政滿意度高達75.5%方面，新聞局則表示，市府很重視每次民調呈現的民意反應，都會做為施政的參考依據，也非常感謝市民的支持，市府團隊會持續打拼。

