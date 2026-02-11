高雄市長選戰最新民調曝光 賴瑞隆支持度領先柯志恩

2026高雄市長選戰最新民調結果出爐，民進黨立委賴瑞隆與國民黨立委柯志恩的對決中，賴瑞隆以45.5%支持度大幅領先柯志恩的26.2%，雙方差距達19.3個百分點。民調也顯示，高雄市民普遍看好賴瑞隆當選，近5成民眾認為賴瑞隆會勝出，而看好柯志恩的僅約2成。

賴瑞隆。(圖/中天新聞)

《東森新聞》委託雨晴指標行銷公司進行「2026高雄市長選舉初選民調報告」，調查高雄市民對兩位參選人的支持度。結果顯示，賴瑞隆獲得45.5%支持，柯志恩則為26.2%，兩人差距19.3個百分點。值得關注的是，仍有28.3%受訪者表示「無法選出／拒答」，顯示近3成選民尚未做出最終決定。

在問到「誰會當選高雄市長」，民眾看好賴瑞隆的比例達47.2%，看好柯志恩的為20.3%，兩者差距擴大至26.9個百分點，另有32.8%的民眾未表態。民調進一步分析支持者對候選人當選的信心程度，賴瑞隆的支持者中有84.1%看好賴能當選，相較之下，柯志恩支持者看好柯當選的比例僅有65.1%，顯示柯陣營支持者的信心相對較低。

柯志恩。(圖/中天新聞)

此次《東森新聞》委託雨晴指標行銷公司進行「2026高雄市長選舉初選民調報告」的民調，訪問高雄市年滿20歲以上市民，訪問期間為2026年2月3日至9日，以住宅電話分層比例隨機抽樣，搭配後2碼隨機方式抽取樣本。有效樣本1070份，在95%信心水準下抽樣誤差約±3個百分點，並依高雄市人口統計資料針對行政區、年齡與性別進行加權。

