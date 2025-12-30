高雄市長選戰最新民調 綠4選將「這人」互比、對比都領先

民進黨明年1月中旬將進行2026高雄市長初選民調，誰將出線引發各界關注！最新民調顯示，有意參選的賴瑞隆、邱議瑩、許智傑和林岱樺，對上藍營戰將柯志恩皆勝出，值得注意的是，賴瑞隆無論在對比民調和互比民調部份都位居領先。

《Newtalk新頭殼》今（30）日公布的最新民調顯示，賴瑞隆在對比民調和互比民調部份，都處於領先的地位，尤其是「互比」更為明顯，以數字來看，賴瑞隆在高雄的支持群眾確實較多數，以黨內互比的支持度來看，賴瑞隆25.9%、林岱樺20.3%、邱議瑩18.6%和許智傑12.5%，另外也有22.6%「選不出」。

在對比式民調中，賴瑞隆以49.5%贏過柯志恩的29.7%，選不出人選20.8%；邱議瑩以48.3%贏過柯志恩的29.9%，選不出人選21.8%；許智傑以47.1%贏過柯志恩的29.3%，選不出人選23.6%；林岱樺以43.2%贏過柯志恩的29.2%，選不出人選27.5%。

上述民調由《Newtalk新聞網站》委託山水民意研究股份有限公司調查，訪問對象為設籍高雄市20歲以上的成年人，抽樣以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構，採分層隨機抽樣。訪問日期是2025年12月25日至2025年12月26日，有效樣本共1,079人，抽樣誤差在95%的信水準下，約正負2.98％，加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡加權，以符合母體結構。

